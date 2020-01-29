Палестино-израильский конфликт

Палестинский вопрос, то есть проблема существования и сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния.

Начало ближневосточного конфликта относится к 1940-м годам.

29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН проголосовала за создание двух государств – еврейского и арабского, а также интернациональной зоны Иерусалима. За раздел Палестины проголосовали 33 государства (в том числе Франция, США и Советский союз), против – 13, воздержались – 10 (в их числе была Великобритания).

Это решение изначально было отвергнуто как соседними арабскими государствами, так и арабским населением самой Палестины. Арабы единогласно не хотели признавать идею возвращения евреев в Палестину, считая эту территорию своей. С этого момента и начались открытые столкновения между еврейскими и арабскими вооруженными формированиями.

Одновременно с провозглашением в 1948 году государства Израиль началась арабо-израильская война (1948-1949), в ходе которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли – Западный берег реки Иордан и сектор Газа (22% исторической Палестины) были оккупированы Иорданией и Египтом соответственно. Еще одним следствием конфликта стал исход с захваченных Израилем территорий около 700 тысяч палестинских беженцев.

В ходе арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов Израилем были захвачены оставшиеся части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.

В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.

В 1964 году была создана Организация освобождения Палестины (ООП), объединившая палестинских арабов в их стремлении к созданию собственного государства (в 1969-2004 годах лидер ООП Ясир Арафат, с 2004 года - Махмуд Аббас ). В 1969 года ООП перешла под контроль остававшегося независимым от нее Палестинского движения сопротивления (ПДС) и сконцентрировала усилия на защите палестинской национальной идентичности, организации силами палестинцев вооруженной борьбы против Израиля.

В течение сорока с лишним лет палестинцы не признавали резолюцию ООН от 29 ноября 1947 года и вели политическую и вооруженную борьбу против Израиля за освобождение всей Палестины. Вооруженные вылазки ПДС и особенно экстремистских палестинских организаций, часто использующих методы террора, провоцировали Израиль на ответные действия. Отсутствие с обеих сторон конструктивности в решении палестинской проблемы привело в декабре 1987 года к стихийным выступлениям гражданского неповиновения палестинцев ("интифада"). Официальной датой начала первой "интифады" считается 9 декабря . Катализатором его послужило дорожно-транспортное происшествие, когда водитель израильского грузовика въехал в толпу палестинцев, четверо погибли и семеро было ранено. Сотни и тысячи человек, в основном молодежи, вышли на улицы и стали забрасывать израильские патрули камнями и бутылками. Начались столкновения.

С самого начала "интифады" израильские вооруженные силы жестко отреагировали на протесты. С 1987 по 1993 год свыше 1 тысячи палестинцев были убиты и десятки тысяч ранены в результате жестокого подавления вспыхнувших на оккупированной палестинской территории невооруженных протестов с применением, в частности, боевых патронов, избиений, слезоточивого газа. Тысячи палестинцев были задержаны, тысячи — переведены в тюрьмы Израиля, многие — депортированы с палестинской территории.

По мере продолжения "интифады", сопровождавшейся жесткими мерами Израиля по ее подавлению, наращивались дипломатические усилия, направленные на разрешение конфликта.

15 ноября 1988 года сессия национального совета Палестины (высший орган ООП) провозгласила создание государства Палестина, признала раздел Палестины на арабскую и еврейскую части при условии ухода Израиля со всех оккупированных им с 1967 года территорий (включая Восточный Иерусалим) и ликвидации всех созданных там израильских поселений. ООП декларировала отказ от использования всех форм терроризма в качестве средства борьбы, что способствовало упрочению ее международных позиций и позволило начать диалог с Израилем.

Одной из самых крупных конференций по урегулированию ближневосточного конфликта принято считать Мадридскую конференцию, которая прошла с 30 октября по 1 ноября 1991 года. Конференция утвердила принцип "земля в обмен на мир".

В 1993 году в Осло начались секретные палестино-израильские переговоры. В результате было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между ООП и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации. В том же году в Вашингтоне состоялась встреча Арафата и израильского премьера Ицхака Рабина в присутствии президента США Билла Клинтона, на которой были подписаны подготовленные соглашения. Израиль и ООП заключили соглашение о взаимном признании в качестве партнеров на переговорах. В дальнейшем, в соответствии с соглашениями в Осло, ООП исключила из Палестинской национальной хартии формулу о непризнании еврейского государства.

В 1994 году было подписано соглашение о пунктах прохода через разграничительные линии и об обеспечении безопасности еврейских поселенцев в Газе, соглашение о первой фазе установления палестинского самоуправления в Газе и Иерихоне. В 1995 году было заключено соглашение (Осло-2) о принципах организации временного самоуправления в Газе и на Западном берегу, Израиль взял на себя обязательство вывести войска еще из шести городов на Западном берегу: Дженина, Тулькарма, Наблуса, Калькильи, Вифлеема и Рамаллаха. В конце года положивший начало процессу урегулирования Рабин был убит израильским экстремистом, а в 1996 году премьером стал Биньямин Нетаньяху и мирный процесс был заморожен.

Некоторые изменения произошли в 1999 году после прихода к власти в Израиле Эхуда Барака. Была достигнута договоренность о поэтапном выполнении обязательств по подписанным ранее палестино-израильским соглашениям, а также о возобновлении переговоров об окончательном статусе Палестинской национальной администрации. В соответствии с упомянутыми договоренностями, ее полномочия в той или иной степени распространялись лишь на 40% Западного берега (сюда входят важнейшие города – Наблус, Иерихон, Хеврон, Вифлеем, Рамаллах) и около 96% Газы (в 2005 году в соответствии с планом "одностороннего размежевания" премьера Израиля Ариэля Шарона израильские войска и поселения были выведены с территории сектора).

К лету 2000 года 98% палестинских арабов проживали под юрисдикцией властей ПНА.

Остальные палестинские земли, а также все воздушное пространство, территориальные воды и сухопутные границы Западного берега и сектора Газа находятся под полным израильским контролем. В этих условиях Израиль вел строительство еврейских поселений, возводил так называемую "разделительную стену", создавал закрытые военные зоны, проводил регулярные вторжения и аресты.

В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение лидером израильских правых Ариэлем Шароном с группой своих сторонников Храмовой горы. В ходе ее представители экстремистских палестинских группировок стали в массовом порядке осуществлять на территории Израиля взрывы бомб, направленные против гражданского населения. Израиль отвечал ракетными и бомбовыми ударами, убийствами палестинских военных лидеров, а также военными операциями. Израильские войска блокировали резиденцию Арафата в Рамаллахе. В результате непрекращавшегося насилия погибли сотни людей.

В 2002 году США, Европейский союз, Россия и ООН предложили новый план урегулирования палестинского конфликта, получивший название "Дорожной карты". Он предусматривал возобновление переговоров и поэтапное разрешение проблемы вплоть до создания независимого палестинского арабского государства рядом с израильским.

Несмотря на то что план был формально принят как израильской, так и палестинской стороной, уже в момент его провозглашения ряд аналитиков успели расценить его как "невыполнимый".

После смерти Арафата, в январе 2005 года президентом ПНА был избран Аббас, который сумел договориться с Израилем о прекращении насилия. В марте 2005 года Израиль официально передал палестинской администрации контроль над Иерихоном, за ним последовали Тулькарм, Рамаллах, Калькийя и Вифлеем.

Шарон еще в 2004 году добился, несмотря на протесты в рядах его собственной правящей коалиции, принятия плана об "одностороннем отделении" от палестинцев. В августе 2005 года Израиль эвакуировал поселения из полосы Газа и несколько поселений на Западном берегу, а в сентябре 2005 года вывел войска из Газы, положив конец ее 38-летней оккупации.

Периоды относительного спокойствия в зоне палестино-израильского конфликта чередуются со всплесками напряженности, в т.ч. вооруженного противостояния. Конфронтация усилилась после прихода к власти в секторе Газа радикальной группировки ХАМАС в январе 2006 года. Израильтяне установили блокаду Газы , а после захвата рядом палестинских группировок израильского военнослужащего Гилада Шалита в июле 2006 года, начали проводить в секторе военные операции. Наиболее значительные из них - операции "Летние дожди" 2006 года и "Литой свинец" зимой 2008-2009 годов.

Обстановка в зоне палестино-израильского конфликта вновь обострилась осенью 2015 года . Жертвами арабских атак стали более 40 израильтян и иностранцев. В начале 2017 года количество нападений пошло на спад, но полностью не прекратилось. Подобные вылазки в Израиле обычно признают действиями одиночек, но обвиняют палестинские власти , группировки и контролируемые ими СМИ в разжигании радикальных настроений.

В середине июля 2017 года новый виток протестов жителей Палестины спровоцировало усиление мер безопасности на Храмовой горе, почитаемой как третья по значимости святыня ислама. Кульминацией протестов стало 21 июля, когда в стычках с полицией в Иерусалиме погибли четверо палестинцев. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев. Установку металлоискателей и введение поголовных проверок палестинцы называют посягательством на святыню и попыткой ограничить там права мусульман. Отвергая обвинения в свой адрес, израильтяне напоминают, что ужесточение мер безопасности стало реакцией на убийство в этом районе двух полицейских.

Очередной раз обстановка резко обострилась в начале декабря 2017 года, когда президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима израильской столицей и о планах по переносу туда американского посольства. Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, но из-за спорного статуса города президенты каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решение.

Признание Иерусалима противоречит одному из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюции Генассамблеи ООН 181 от 1947 года, которая определяет город как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

Несмотря на протесты палестинцев в секторе Газа, в середине мая 2018 года американское посольство все же было перенесено в Иерусалим

Катализатором очередного обострения в зоне конфликта стал снос в июле 2019 года десяти многоквартирных палестинских домов в Вади-Хуммус. Свои действия, вызвавшие протесты мирового сообщества, израильтяне обосновали соображениями безопасности и ссылками на приказ военных властей, которые запрещают строительство вблизи разделительных сооружений, опоясывающих Западный берег реки Иордан. Из-за этих событий президент Палестины Аббас решил прекратить действие всех соглашений , подписанных с Израилем.

Еще одно крупнейшее обострение конфликта произошло в ноябре 2019 года после того, как израильские военные ликвидировали командира группировки "Исламский джихад" в палестинском секторе Газа, по их данным, готовившего крупный теракт. Палестинцы после этого выпустили более 200 ракет , израильские военные ответили авиаударами. Взаимные удары продолжались три дня, пока израильские власти и "Исламский джихад" не согласовали перемирие. В результате погибли 34 палестинца , более 100 получили ранения.

Урегулирование конфликта стало интернациональной задачей: в мирный процесс были вовлечены международные посредники – c 2002 года работает квартет по ближневосточному урегулированию (ООН, США, Россия, Европейский союз). Было предложено несколько планов мирного урегулирования конфликта (в том числе "Дорожная карта") и программ (женевская, египетская и другие).

Прямые контакты сторон были возобновлены 2 сентября 2010 года в Вашингтоне. 14 и 15 сентября 2010 года в Шарм-эш-Шейхе и Иерусалиме соответственно прошли второй и третий раунды прямого диалога между Аббасом и Нетаньяху. Потом лидеры больше не встречались. В конце 2015 года Аббас и Нетаньяху обменялись рукопожатием "на полях" климатической конференции в Париже. Позже израильский премьер объяснил этот жест требованиями дипломатического протокола.

Мирное урегулирование палестино-израильского конфликта до сих пор не стало реальностью. Все предлагавшиеся программы урегулирования не были реализованы из-за того, что и палестинцы, и израильтяне выдвигали и выдвигают условия, практически неприемлемые для другой стороны. Каждая новая серия переговоров прерывалась очередными терактами, взрывами, ракетными обстрелами, провокациями.

Развитие сети еврейских поселений Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, где живут порядка 500 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами.

В последние годы наблюдался значительный рост поселенческой активности Израиля на оккупированных палестинских территориях. 24 января 2017 года объявлено о принятом властями страны решении возвести около 2500 новых единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан. Двумя днями ранее было утверждено строительство 566 квартир в Восточном Иерусалиме в районах Рамот, Писгат Зеэв и Рамат Шломо. В соответствии с международным правом данная практика Израиля является незаконной, что в очередной раз было подтверждено в резолюции 2334 СБ ООН от 23 декабря 2016 года. В ней подчеркнуто, что такого рода израильское строительство не имеет юридической силы и представляет собой одно из главных препятствий на пути к установлению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке.

6 февраля 2017 года израильский Кнессет утвердил закон , который предполагает легализацию поселенческих форпостов, созданных при израильском государственном участии на частных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан. Под действие этого правового акта подпадают порядка 4 тысяч единиц жилья, построенных на оккупированных палестинских территориях без соответствующего разрешения властей Израиля и считавшихся до сих пор ими самими незаконными.

15 января 2017 года в Париже состоялась Международная конференция по ближневосточному урегулированию. В форуме, цель которого – содействие возобновлению зашедших в тупик палестино-израильских мирных переговоров, приняли участие представители 70 стран . Израиль его бойкотировал, считая, что он лишь отдаляет мир, укрепляя непримиримость позиций палестинцев. Палестинцы приветствовали многосторонний подход, отмечая, что годы переговоров с Израилем никак не приблизили решение вопроса.

Президент России Владимир Путин еще в 2016 году предложил провести в Москве встречу Нетаньяху с ббасом. Нетаньяху и Аббас заявили о принципиальной поддержке российской инициативы, призванной способствовать возобновлению мирных переговоров. Однако в публичных выступлениях они возложили друг на друга ответственность за то, что саммит не был согласован до этого.

28 января 2020 года американский Трамп представил "сделку века" - план палестино-израильского урегулирования, разработанный администрацией США. В соответствии с этим планом, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, США откроют свое посольство для палестинцев в Восточном Иерусалиме, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации "сделки века" США образуют совместный комитет с Израилем, премьер которого Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается . Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников