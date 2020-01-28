Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Сотрудникам посольства США в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору, говорится в заявлении дипмиссии.
Во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделали совместное заявление по "сделке века".
"В связи с призывами к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу, секторе Газа сотрудникам правительства США и их семьям не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, Храмовую гору, на Западный берег, включая, но не ограничиваясь Вифлеемом, Иерихоном и части Мертвого моря, которые находятся на Западном берегу" - говорится в заявлении.
Граждан США также призывают избегать мест массового скопления людей и полиции.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, в частности, предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
27 января, 19:38Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом, сообщили СМИ