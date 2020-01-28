Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима

"В связи с призывами к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу, секторе Газа сотрудникам правительства США и их семьям не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, Храмовую гору, на Западный берег, включая, но не ограничиваясь Вифлеемом, Иерихоном и части Мертвого моря, которые находятся на Западном берегу" - говорится в заявлении.