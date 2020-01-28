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Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима
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РИА Новости

Сотрудникам посольства США запретили посещать Старый город Иерусалима

23:02 28.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСтарый город в Иерусалиме
Старый город в Иерусалиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 янв - РИА Новости. Сотрудникам посольства США в Израиле и их семьям временно запретили посещать Старый город Иерусалима и Храмовую гору, говорится в заявлении дипмиссии.
Во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделали совместное заявление по "сделке века".
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"В связи с призывами к демонстрациям в Иерусалиме, на Западном берегу, секторе Газа сотрудникам правительства США и их семьям не разрешается до дальнейшего распоряжения совершать личные поездки в Старый город Иерусалима, Храмовую гору, на Западный берег, включая, но не ограничиваясь Вифлеемом, Иерихоном и части Мертвого моря, которые находятся на Западном берегу" - говорится в заявлении.
Граждан США также призывают избегать мест массового скопления людей и полиции.
"Сделка века" - план палестино-израильского урегулирования, в частности, предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИерусалимТель-АвивПалестинаСШАИзраильВ мире
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