Палестина отвергла предложенную США "сделку века"

"Сделка века" не пройдет, и наш народ отправит ее в мусорную корзину истории", — заявил Аббас.

"Мы не будем кланяться и не будем сдаваться... мы едины перед лицом всех планов ликвидации, которые наш народ отвергнет. Мы говорим "нет, нет, нет" "сделке века", — добавил палестинский лидер.

Он подчеркнул, что готов к переговорам не с США, а со всем "ближневосточным квартетом", куда также входят Россия, Евросоюз и ООН. Обсуждать "сделку века" Аббас отказался даже в таком формате.

Он также отметил, что Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года.

"Сделка века"

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой Вашингтоном "сделки века" по ближневосточному урегулированию.

Он объявил, что это будет "исторический шанс" для палестинцев на свое государство.

Его столица, по условиям сделки, предполагается в Восточном Иерусалиме. Там же может появиться американское посольство, заявил Трамп.

Однако Нетаньяху позднее рассказал, что столица будет расположена в городе Абу-Дисе "за ограждением" Иерусалима.

По условиям сделки, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации документа США образуют совместный комитет с Израилем. Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.

Позднее американский президент опубликовал у себя в твиттере карту, которая демонстрирует, как будет выглядеть палестино-израильская граница, если стороны пойдут на сделку.

Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа планируется существенно расширить, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Кроме того, представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.