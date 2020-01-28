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2020-01-28T22:59+0300
https://ria.ru/20200128/1563989916.html
Палестина отвергла предложенную США "сделку века"
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РИА Новости

Палестина отвергла предложенную США "сделку века"

22:38 28.01.2020 (обновлено: 22:59 28.01.2020)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
ГАЗА, 28 янв — РИА Новости. Президент Палестины Махмуд Аббас, комментируя предложенную США "сделку века", заявил, что Иерусалим не продается.
"Сделка века" не пройдет, и наш народ отправит ее в мусорную корзину истории", — заявил Аббас.
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"Мы не будем кланяться и не будем сдаваться... мы едины перед лицом всех планов ликвидации, которые наш народ отвергнет. Мы говорим "нет, нет, нет" "сделке века", — добавил палестинский лидер.
Он подчеркнул, что готов к переговорам не с США, а со всем "ближневосточным квартетом", куда также входят Россия, Евросоюз и ООН. Обсуждать "сделку века" Аббас отказался даже в таком формате.
Он также отметил, что Палестина настаивает на признании своего государства в границах 1967 года.
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"Сделка века"

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой Вашингтоном "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Он объявил, что это будет "исторический шанс" для палестинцев на свое государство.
Его столица, по условиям сделки, предполагается в Восточном Иерусалиме. Там же может появиться американское посольство, заявил Трамп.
Однако Нетаньяху позднее рассказал, что столица будет расположена в городе Абу-Дисе "за ограждением" Иерусалима.
По условиям сделки, палестинцы смогут вдвое увеличить свою территорию, а США помогут Аббасу в создании государства, если он согласится на переговоры. Для реализации документа США образуют совместный комитет с Израилем. Нетаньяху, по словам Трампа, согласился с предложенным Вашингтоном планом.
Позднее американский президент опубликовал у себя в твиттере карту, которая демонстрирует, как будет выглядеть палестино-израильская граница, если стороны пойдут на сделку.
Палестину предлагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию. Палестинский Западный берег будет отделен от Иордании полосой израильской территории. Кроме того, палестинский сектор Газа планируется существенно расширить, к нему добавятся два крупных района вдоль египетской границы. Кроме того, представленная Трампом карта "сделки века" обозначает сирийские Голаны территорией Израиля.
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Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеДональд ТрампМахмуд АббасИерусалимПалестинаСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
"Мы говорим "нет, нет, нет" "сделке века", — добавил палестинский лидер." - ведь это надо!!! Как это символично - "три нет". Сразу после ошеломительной победы в Шестидневной войне, Израиль предложил арабам вернуть ВСЕ захваченные земли в обмен на признание Израиля и заключение мирных договоров. Это предложение вошло тогда, как основу знаменитой резолюции Совбеза 242. Её так и называют - "мир в обмен на территории". Но в ответ на израильское предложение Лига Арабских Государств приняла не менее знаменитую Хартумскую резолюция под названием "Три Нет" (!) - нет признанию Израиля, нет переговорам с Израилем и нет мирного соглашения с Израилем. А ведь ещё тогда могли получить Филястын в границах 67 года. Вот и сейчас - три нет. Тупиковая ветвь эволюции...
28 января, 23:03
yoram
2944310119
Именно, в ОДИНОЧКУ. Вы, надо полагать на США намекаете. В 67-м году США не только никак не поддерживали Израиль, но и, вплоть до 69-го года, существовало американское эмбарго на продажу оружия на БВ. Поэтому Израильская армия была вооружена разношёрстным английским и французским оружием. А за десять лет до означенных событий, американцы и вовсе угражали Израилю военным вмешательством, если Израиль не покинет Суэцкий канал и Синайский полуостров, захваченный у Египта в 56-м году. Поинтересовались бы историей американо-израильских отношений прежде, чрм "умности" писать.
29 января, 00:16
yoram
291620005
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