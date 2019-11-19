В ООП раскритиковали заявления Помпео о еврейских поселениях

"Международное право четко определяет незаконность всех израильских поселений, признанную в том числе Международным судом, Советом Безопасности ООН и Международным комитетом Красного Креста. В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, продолжающаяся поселенческая деятельность Израиля в оккупированной Палестине подпадает под определение военных преступлений", - говорится в официальном заявлении генсека исполкома ООП.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

По мнению Орейката, нарушая нормы международного права, администрация Трампа вновь демонстрирует, насколько она угрожает сложившейся системе международных отношений "непрестанными попытками заменить международное право на "закон джунглей".

Глава исполкома ООП призывает международное сообщество объединить усилия для сдерживания деструктивной политики США в отношении палестино-израильского конфликта.

"Отныне международное сообщество должно отреагировать, приняв все необходимые меры для сдерживания этого безответственного поведения США, которое представляет угрозу глобальной стабильности, безопасности и миру. Единственный путь к достижению мира в Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке - это свобода и независимость Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении Орейката.

Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.