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РИА Новости

В ООП раскритиковали заявления Помпео о еврейских поселениях

01:53 19.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Генеральный секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат . Архивное фото
ГАЗА, 19 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины (ООП) Саиб Орейкат резко осудил признание законности еврейских поселений на Западном Берегу реки Иордан госсекретарем США Майком Помпео.
"Международное право четко определяет незаконность всех израильских поселений, признанную в том числе Международным судом, Советом Безопасности ООН и Международным комитетом Красного Креста. В соответствии с Римским статутом Международного уголовного суда, продолжающаяся поселенческая деятельность Израиля в оккупированной Палестине подпадает под определение военных преступлений", - говорится в официальном заявлении генсека исполкома ООП.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
По мнению Орейката, нарушая нормы международного права, администрация Трампа вновь демонстрирует, насколько она угрожает сложившейся системе международных отношений "непрестанными попытками заменить международное право на "закон джунглей".
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Глава исполкома ООП призывает международное сообщество объединить усилия для сдерживания деструктивной политики США в отношении палестино-израильского конфликта.
"Отныне международное сообщество должно отреагировать, приняв все необходимые меры для сдерживания этого безответственного поведения США, которое представляет угрозу глобальной стабильности, безопасности и миру. Единственный путь к достижению мира в Палестине, Израиле и на всем Ближнем Востоке - это свобода и независимость Государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - говорится в заявлении Орейката.
Поселенческую деятельность на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают ее как политику закрепления еврейского государства на завоеванных полвека назад территориях.
Еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан, которые в Израиле называют Иудея и Самария, появились после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года. Сейчас на Западном берегу существует порядка 120 крупных и мелких поселений, в которых живут сотни тысяч израильтян. Поселения не считаются частью Израиля ни с точки зрения международного, ни даже внутреннего законодательства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот. ООН считает эти территории оккупированными, в Израиле все чаще звучат мнения о том, что государство должно распространить свой суверенитет на эти земли.
Главы европейской дипломатии Федерика Могерини
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В Евросоюзе прокомментировали ситуацию вокруг еврейских поселений
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Майк ПомпеоСаиб ОрейкатОрганизация освобождения ПалестиныМеждународный уголовный судБарак ОбамаООНВосточный ИерусалимСШАВ мире
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