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Крупные пожары в жилых домах в России в 2019 — 2020 годах
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РИА Новости

Крупные пожары в жилых домах в России в 2019 — 2020 годах

09:29 21.01.2020 (обновлено: 09:38 21.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
Последствия пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Последствия пожара в жилом доме на Никитском бульваре в Москве. 4 февраля 2019. Архивное фото

2020

21 января при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области скончались 11 человек. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Погибли десять граждан Узбекистана и одна россиянка.

2019

В ночь на 13 декабря в населенном пункте Глубокое в Завьяловском районе Алтайского края загорелся дом, в результате пожара погибли четверо детей и двое взрослых.
В ночь на 11 ноября загорелся частный жилой дом в поселке Аэропорт Оренбургского района Оренбургской области. В ГУМЧС по региону РИА Новости сообщали о пяти погибших.
19 октября в Ростове Ярославской области в многоквартирном доме произошел пожар. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека были госпитализированы.
15 октября в населенном пункте Кикнур в Кикнурском районе Кировской области пожар возник в одноэтажном деревянном двухквартирном жилом доме. Пять человек погибли и еще двое пострадали.
12 октября в однокомнатной квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома в поселке Саган-Нур в Бурятии начался пожар, унесший жизни пяти человек, двое из которых - дети.
15 сентября в Красноярске пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, погибли восемь человек, в том числе четверо детей.
15 июля трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области.
2 июня при пожаре в многоквартирном жилом доме в городе Богданович Свердловской области погибли четверо детей и один взрослый.
23 мая жертвами пожара в частном доме в селе Пудем в Удмуртии стали пять человек, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.
13 марта в Нижнем Новгороде при пожаре в одной из квартир в многоквартирном доме погибли пять человек, из них двое скончались в карете скорой помощи.
1 марта произошел пожар в жилых домах в селении в Цумадинском районе Дагестана на площади 2,5 тысячи квадратных метров. По данным местных властей, сгорело 11 домов, никто не пострадал.
27 февраля в Мариинске Кемеровской области при пожаре в трехквартирном одноэтажном доме погибли шесть человек, включая ребенка.
19 февраля пожар возник в частном одноэтажном доме в поселке Шкотово в Приморье. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров, погибли пять человек.
В ночь на 4 февраля в центре Москвы на Никитском бульваре вспыхнул жилой дом дореволюционной постройки. В огне погибли восемь человек, включая двух маленьких детей. Возгорание началось в квартире на пятом этаже и быстро распространилось по деревянным перекрытиям, охватив тысячу квадратных метров и обрушив перекрытия между пятым и шестым этажами.
9 января в поселке городского типа Тисуль Кемеровской области пожар вспыхнул в частном жилом доме, погибли шесть человек, из них трое детей.
В ночь с 3 на 4 января при пожаре в частном доме в деревне Большое Боротно Новгородской области погибли шесть человек, в том числе двое детей.
1 января семь человек погибли в результате пожара в жилом доме в городе Орск Оренбургской области.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
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