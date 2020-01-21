При пожаре в Томской области погибли 11 человек

Пожар в жилом доме в Томской области

© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области Пожар в жилом доме в Томской области

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила в 04:05 (00:05 мск), площадь составила 208 квадратных метров. С огнем боролись 19 человек и шесть единиц техники.

Ликвидировать пожар удалось в 06:35 (02:45 мск). После этого в здании нашли тела погибших, троим удалось спастись.

По данным экстренных служб региона, сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд", все они — граждане Узбекистана.