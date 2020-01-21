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При пожаре в Томской области погибли 11 человек
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РИА Новости

При пожаре в Томской области погибли 11 человек

06:19 21.01.2020 (обновлено: 08:41 21.01.2020)
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© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской областиПожар в жилом доме в Томской области
Пожар в жилом доме в Томской области
© Фото : Главное управление МЧС РФ по Томской области
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек погибли при пожаре в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Информация о возгорании поступила в 04:05 (00:05 мск), площадь составила 208 квадратных метров. С огнем боролись 19 человек и шесть единиц техники.
Ликвидировать пожар удалось в 06:35 (02:45 мск). После этого в здании нашли тела погибших, троим удалось спастись.
По данным экстренных служб региона, сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд", все они — граждане Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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МЧС РФТомская областьПроисшествия
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Вал Валиков
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