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РИА Новости

В оренбургском поселке потушили пожар в доме, где погибли пять человек

08:35 11.11.2019 (обновлено: 08:36 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
УФА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в частном доме в оренбургском поселке, где в ходе тушения были найдены тела пяти человек, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник загорелся частный жилой дом в поселке Аэропорт Оренбургского района области. В ГУ МЧС по региону РИА Новости сообщали о пяти погибших.
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"В 8.24 (6.24 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении оренбургского МЧС.
По уточненным данным ведомства, поселок называется Жилгородок, пожар произошел на улице Молодежная, дом 2.
"Причина пожара устанавливается. К тушению пожара привлечены 30 человек и 12 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
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