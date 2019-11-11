В оренбургском поселке потушили пожар в доме, где погибли пять человек

УФА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в частном доме в оренбургском поселке, где в ходе тушения были найдены тела пяти человек, сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник загорелся частный жилой дом в поселке Аэропорт Оренбургского района области. В ГУ МЧС по региону РИА Новости сообщали о пяти погибших.
"В 8.24 (6.24 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении оренбургского МЧС.
По уточненным данным ведомства, поселок называется Жилгородок, пожар произошел на улице Молодежная, дом 2.
"Причина пожара устанавливается. К тушению пожара привлечены 30 человек и 12 единиц техники", - сообщает ГУ МЧС по Оренбургской области.
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