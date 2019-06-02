Число погибших при пожаре в Свердловской области возросло до пяти

Ранее свердловское управление СК РФ сообщало о том, что четверо детей погибли при пожаре в квартире в городе Богданович. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"В пожаре погиб пенсионер, который проживал в квартире выше. Предварительно, его смерть наступила от отравления угарным газом. Также пострадала женщина преклонного возраста, она в больнице", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что при пожаре погибли мальчики возрастом шесть месяцев, два года, три года и шесть лет. "Родители уехали со старшим ребенком на соревнования, а с детьми осталась девочка двенадцати лет, их сестра. Она успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, это ее спасло", – пояснила Канатова.