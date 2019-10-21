Похороны двух погибших при пожаре в Ростове детей пройдут во вторник

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Похороны двоих погибших при пожаре в жилом доме в Ростове Ярославской области детей пройдут во вторник, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый в поджоге мужчина арестован.
"Похороны двух детей состоятся завтра. Их мама в больнице в тяжелом состоянии, и ей пока не сказали о гибели детей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, остальных погибших будут хоронить на 10-й день после случившегося, поскольку потребовалось проведение генетической экспертизы.
Ранее в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте" появилось объявление, что прощание с детьми пройдет в 10.00 напротив морга, в 13.30 состоится отпевание.