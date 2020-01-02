Выбор РИА Новости: главные происшествия 2019 года в России

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Прошлый год вряд ли можно назвать спокойным для России: случилось множество трагических и просто резонансных происшествий, надолго определивших повестку криминальной хроники.

В числе самых громких – крушение самолета Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево", задержания сенатора Рауфа Арашукова и бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, убийства начальника Центра "Э" Ингушетии и бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье, а также протесты в столице. Об этих и других ЧП федерального масштаба 2019 года читайте в тематическом обзоре РИА Новости.

Роковая гроза: катастрофа SuperJet в Подмосковье

Самолет Sukhoi SuperJet-100 "Аэрофлота" вылетел из столичного аэропорта "Шереметьево" в Мурманск днем 5 мая, но уже после 28 минут полета экстренно вернулся на аэродром и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь быстро захватил весь салон - погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. Из опубликованных Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) данных следует, что в районе трех часов дня в самолет попала молния, и после краткого обсуждения в экипаже командир решил вернуться в аэропорт вылета.

Как впоследствии выяснило следствие, командир самолета после возвращения в "Шереметьево" произвел грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, "совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета". В октябре, спустя пять месяцев после трагедии, командиру воздушного судна Денису Евдокимову было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности полетов.

По данным адвоката потерпевших Игоря Трунова, сейчас следствие по делу о крушении SSJ-100 завершено, вина возложена на Евдокимова. После того, как стороны ознакомятся с материалами, дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом отправят в суд.

В России после этой катастрофы задумались о повышении безопасности полетов. Минтранс внес в правительство соответствующие предложения, которые касаются и совершенствования системы подготовки пилотов.

Клан сенатора и миллиардный портфель министра

Начало года запомнилось задержанием одного из самых молодых сенаторов Рауфа Арашукова прямо во время заседания Совета Федерации. Утром, за пять минут до начала заседания, неожиданно была прервана трансляция для прессы. Источники в Совфеде чуть позже сообщили РИА Новости, что в это время в зале прошло задержание 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова, которому вменили особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Представление на задержание сенатора зачитал лично генпрокурор Юрий Чайка, на заседании присутствовал и руководитель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Совфед единогласным решением лишил Арашукова неприкосновенности.

Вслед за сенатором в Санкт-Петербурге был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".

Параллельно с задержанием Арашуковых шли масштабные обыски от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Впоследствии были задержаны еще несколько человек - родственники и друзья Арашуковых, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

После этой истории Совфед, по словам спикера Валентины Матвиенко, усилил механизмы проверки кандидатов в члены верхней палаты парламента.

Не успели еще утихнуть страсти, как в марте СК объявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. По версии следствия, Абызов с соучастниками обманом похитил у крупных поставщиков энергии в Новосибирской области "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" 4 миллиарда рублей и вывел их за рубеж.

Следствие считает, что Абызов создал целое преступное сообщество, которое поставило под угрозу энергобезопасность ряда регионов РФ.

Кроме того, по данным следствия, Абызов продолжал заниматься бизнесом, будучи федеральным министром. За это время он заработал 32 миллиарда рублей, которые СК РФ расценивает как полученные в результате преступления и затем легализованные.

Сейчас некогда самый богатый министр правительства, фигурировавший в рейтингах Forbes, содержится в следственном изоляторе "Лефортово". Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей. Сам Абызов виновным себя не считает.

Потоп в Иркутской области

Проливные дожди в конце июня вызвали масштабные наводнения на территории Иркутской области, позднее стихийное бедствие добралось до Дальнего Востока. Во время первой волны паводка в Приангарье погибли 25 человек, без вести пропали шестеро. Было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, так или иначе это затронуло жизнедеятельность более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка. В результате вода затопила дома в девяти населенных пунктах. По данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 жилых дома. Людям, чей очаг не подлежал восстановлению, выдавались свидетельства на приобретение нового жилья.

В начале декабря вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что уже 98% граждан, пострадавших от летних паводков в Иркутской области, получили сертификаты на новое жилье. По его словам, практически 4,5 тысячи жилых помещений уже оплачены.

Двенадцатого декабря Сергей Левченко ушел в отставку с поста губернатора Иркутской области, а его место занял бывший замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев. Как полагают эксперты, Левченко мог сложить полномочия как раз из-за неэффективной работы по ликвидации последствий наводнения.

Чудо в кукурузном поле

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. В тот день лайнер Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с 226 пассажирами на борту выполнял рейс по маршруту Жуковский - Симферополь. На высоте 20-30 метров самолет столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить.

Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле Раменского района Московской области. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя топливные баки были полными. За медицинской помощью впоследствии обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Эвакуацией из салона самолета руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, которых наградили орденами Мужества. Аварийный самолет на кукурузное поле ювелирно сажали командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин. Позднее, 16 августа, президент Владимир Путин присвоил им звания Героев России.

Миллиард ФБК

В начале августа стало известно, что СК по материалам МВД о легализации порядка миллиарда рублей возбудил уголовное дело против "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК). Действия сотрудников фонда были квалифицированы как "совершение финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем". Санкция этой статьи предполагает до семи лет лишения свободы.

По данным следствия, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие "люди, имеющие отношение к работе фонда", получили деньги в рублях и иностранной валюте, которые были приобретены преступным путем. В СК считают, что соучастники через банкоматы в Москве внесли сумму на счета нескольких банков, "чтобы придать правомерный вид владению этими средствами". После этого, как полагает следствие, деньги поступили на текущие счета ФБК.

В октябре обыски по делу об отмывании денег, за счет которых финансировался ФБК, были проведены в 30 субъектах РФ - как в штабах самой организации, так и у некоторых сотрудников региональных подразделений фонда. Ряд сотрудников ФБК вызывали на допрос в рамках этого дела.

Возможные участники преступления, источники получения преступных денежных средств и их реальный объем пока не называются.

Второе дело реставраторов

Девятнадцатого сентября стало известно о задержании экс-главы департамента охраны культурного наследия Минкульта России Владимира Цветнова, заместителя главы этого же департамента Павла Мосолова, а также коммерсантов Сергея Семикова и Татьяны Магдеевой, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря.

Фигурантам вменили хищение 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря. Всего в уголовном деле пять эпизодов. Впоследствии министр культуры РФ Владимир Мединский признал, что данное уголовное дело для него стало неожиданностью.

Дело Цветнова – уже не первый случай за последнее время, когда высокопоставленные чиновники Минкульта подвергаются уголовному преследованию. В рамках первого "дела реставраторов" сообщники из Министерства культуры и бизнеса во главе с экс-замминистра культуры Григорием Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы вынес фигурантам обвинительные приговоры, но они оказались довольно мягкими, и коррупционеры освободились сразу после оглашения.

Пирумова вновь арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день приговора.

Впоследствии Мазо скрылся от следствия по второму уголовному делу и был объявлен в международный розыск, а Колесников повторно арестован. Сейчас Мазо задержан в Австрии. В начале января решится, будут ли его экстрадировать на родину.

Убийство ингушского борца с экстремизмом

Второго ноября в Москве был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев. От рук преступников также погиб его родной брат Ахмед – врач анестезиолог-реаниматолог столичной Первой градской больницы.

Это покушение на высокопоставленного полицейского было не первым. В начале 2019 года неизвестные из автоматов обстреляли его автомобиль в Сунженском районе Ингушетии. Тогда сам борец с экстремизмом не пострадал, но были ранены трое находившихся с ним полицейских.

Через месяц после убийства Эльджаркиева СК сообщил, что в результате спецоперации в Москве и Ингушетии были задержаны предполагаемый главарь и ряд участников преступной группы, причастной к покушению и последующему убийству начальника Центра "Э". Руководителем ОПГ следствие считает Хасана Полонкоева - известного в Ингушетии бизнесмена, которому принадлежит сеть автозаправочных станций.

Адвокат Полонкоева Мурад Мусаев рассказал РИА Новости, что следствие видит мотивом убийства профессиональную деятельность Эльджаркиева, а также то, что его считали причастным к убийству одного из лидеров влиятельной религиозной общины Ибрагима Белхароева, даже непосредственно убийцей. Также адвокат рассказал, что Полонкоева сейчас обвиняют не в убийстве Эльджаркиева, а в январском покушении на него.

По уголовному делу задержаны 10 фигурантов, еще один человек заключен под стражу заочно.

Пожар в "артистическом" доме

В ночь на 5 февраля в центре Москвы на Никитском бульваре вспыхнул жилой дом дореволюционной постройки. В огне погибли восемь человек, включая двух маленьких детей.

Возгорание началось в квартире на пятом этаже и быстро распространилось по деревянным перекрытиям, охватив тысячу квадратных метров и обрушив перекрытия между пятым и шестым этажами.

В доме располагалась квартира актрисы Ингеборги Дапкунайте, она не пострадала. Однако полностью сгорела квартира пианистки Ксении Башмет, дочери дирижера Юрия Башмета. Сама Ксения также не пострадала.

Дом построен в 1914 году и имеет статус объекта культурного наследия. На сайте недвижимости "ЦИАН" корреспонденты РИА Новости находили объявление о продаже квартиры на четвертом этаже. "Прекрасную двухкомнатную квартиру в дореволюционном доме" площадью 84 квадратных метра с трехметровыми потолками предлагали купить за 36,9 миллиона рублей.

После ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправности электрооборудования.

Расследование уголовного дела продолжается.

Убийство у проходной

В октябре посетитель зарезал у проходной Следственного комитета РФ офицера ведомства – 42-летнего полковника юстиции Владислава Капустина. Он не расследовал громких уголовных дел, работал старшим инспектором управления по рассмотрению обращений граждан в центральном аппарате ведомства. В свой последний день он организовывал прием граждан и как обычно вышел к людям, ожидающим помощи, чтобы разобраться в их беде без формальностей и волокиты.

Один из посетителей ударил офицера ножом в спину и стал убегать, его сразу же задержали. За жизнь Капустина боролись врачи, но ранение оказалось смертельным.

Преступником оказался состоявший на учете в психоневрологическом диспансере петербуржец Сергей Григорьев. Теперь ему грозит вплоть до пожизненного заключения – если его признают вменяемым. Сейчас обвиняемый дожидается суда в психиатрическом отделении при "Бутырке".

У погибшего остались жена и ребенок. Бастрыкин обещал оказывать им всю необходимую поддержку, в том числе поддержать сына погибшего сотрудника, если в будущем он решит пойти по стопам отца и поступить на службу в СК.

В Следственном комитете после случившейся трагедии были приняты дополнительные меры по усилению безопасности сотрудников.

Кража из Третьяковки

Самое громкое в прошлом году преступление на российском арт-рынке случилось в самом начале 2019-го. Уроженец Феодосии Денис Чуприков вечером 27 января зашел в Третьяковскую галерею и прямо с выставки украл картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Молодой человек просто снял полотно со стены и беспрепятственно покинул галерею. Ни очевидцы, ни охрана его не остановили.

Задержали Чуприкова уже на следующий день в поселке Заречье Одинцовского района – его выследили по городским камерам видеонаблюдения. Сам задержанный тогда заявил, что "ничего противозаконного не совершал".

Картина, завернутая в куртку, была найдена неподалеку в подвале с шинами. На ней были незначительные потертости, полученные в момент, когда похититель вынимал полотно из рамы.

Сам Чуприков отказался разъяснить мотивы своего поступка, а эксперты утверждали, что краденую картину он не смог бы продать даже на черном рынке. Страховая стоимость полотна – 12 миллионов рублей.

Находясь в СИЗО, похититель написал чистосердечное признание и признался, что похитил картину для привлечения внимания. Какого именно внимания ему не хватало и добился ли он своего, молодой человек не объяснил.

Известно, что похититель родился в 1986 году в Феодосии, прописан в Крыму, но последнее время жил в Подмосковье. Официально он нигде не работал и не был женат, хотя в гражданском браке у него недавно родился ребенок. По данным полиции, мужчина на момент преступления уже был фигурантом уголовного дела о хранении наркотиков - вскоре после задержания в декабре 2018 года его отпустили под подписку о невыезде.

В суде Чуприков извинился перед Третьяковской галереей и министерством культуры. По приговору он получил три года колонии строгого режима.

Арест и освобождение Голунова

Одна из громких криминальных тем лета-2019 – задержание в Москве журналиста "Медузы" Ивана Голунова по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Изначально полиция объявила, что у репортера нашли пять свертков с мефедроном и он, возможно, причастен к "группе лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как утверждало столичное ГУМВД, также нашли наркотики, хотя молодой человек с самого начала утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили.

На следующий день после задержания, 7 июня, полиция опубликовала фото нарколаборатории – по словам начальника пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова, снимки сделаны именно в квартире Голунова. Впоследствии выяснилось, что это не так, фото не оттуда, а полиция Москвы объяснила их публикацию "ошибкой сотрудника". Сам журналист, по решению Никулинского суда Москвы, 8 июня был отправлен под домашний арест.

Дело Голунова спровоцировало широкий общественный резонанс. Бумажные версии ведущих российских деловых газет РБК, "Коммерсант" и "Ведомости" вышли с единой первой полосой, посвященной расследованию в отношении корреспондента. В защиту Голунова высказались известные актеры, политики, депутаты и общественные деятели, в ситуацию вмешались президентский Совет по правам человека и Союз журналистов Москвы. В мэрию Москвы поступили заявки на проведение митингов в защиту Голунова.

Уже 11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев заявил журналистам, что Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты "в связи с недоказанностью".

Из-за этой истории из органов уволили двух генералов - главного борца с наркотиками в структуре ГУМВД Москвы Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Кроме того, были уволены четыре рядовых борца с наркотиками из УВД по ЗАО и их шеф Андрей Щиров.

Позднее, в конце ноября, пост главы управления информации и общественных связей столичного главка МВД покинул и Юрий Титов. До этого он рассказал РИА Новости, что переходит на другую работу. Девятнадцатого декабря президент Владимир Путин рассказал о возбуждении уголовного дела. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, "против них против всех возбуждены уголовные дела".

Тем временем материалы о подброшенных Голунову наркотиках передали в Следственный комитет. В настоящее время дело расследуется в отношении "неустановленных лиц", подозреваемых нет. Голунов и его адвокат выражали мнение, что расследование идет слишком долго и вяло, в связи с чем они обратились в Басманный суд, однако судья не нашел нарушения в работе следствия.

Судья согласился со следователем и прокурором – по их словам, расследование идет своим чередом, ведется проверка, но знакомить с ее материалами Голунова в СК РФ сочли "нецелесообразным".

Последний бой спецназовца

Бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, воевавший в Сирии, был убит 1 июня рядом с кафе в подмосковном Красногорске. Он вступился за мужчину, которого избивала на улице толпа. Для защиты Белянкин применил травматический пистолет – сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего стал стрелять по ногам нападавших. Но это не спасло его от смертельного удара ножом в сердце: экс-спецназовец скончался на месте.

Убийство Белянкина вызвало широкий общественный резонанс и повышенное внимание к расследованию уголовного дела, неравнодушные собрали в помощь семье убитого более 2 миллионов рублей. Уже через два дня после трагедии следствие установило личности всех нападавших, а через три дня двое из них были задержаны. Один из фигурантов скрылся в Армении. Белянкин был похоронен 6 июня на Митинском кладбище. Ему было 24 года.

К 10 июня были задержаны девять участников драки. Скрывшийся в Армении один из подозреваемых был объявлен в международный розыск и заключен под стражу армянскими правоохранителями, но 13 сентября его выпустили в связи с истечением срока, установленного УПК Армении.

На данный момент расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается, под стражей остаются четыре фигуранта: Сергей Ходжоян (именно он, по данным следствия, нанес смертельный удар), Артур Акобян, Гамлет и Грант Айрапетяны.

Летние протесты

Лето в Москве отметилось митингами, как согласованными, так и нет.

На мероприятии 12 июня в поддержку Голунова в ходе акции были задержаны 200 из 1200 демонстрантов. Почти все задержанные вскоре были отпущены.

В середине июля прошло несколько несогласованных со столичными властями акций, организованных оппозиционными кандидатами в Мосгордуму. Самая крупная состоялась 27 июля - по данным полиции, в ней участвовало 3,5 тысячи человек, прошли массовые задержания. Еще одно масштабное мероприятие, также не согласованное с мэрией и завершившееся задержаниями, состоялось 3 августа.

По следам несогласованных акций Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты впоследствии были осуждены, с ряда других обвинения сняли.