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РИА Новости

В Красноярске восемь человек, включая четырех детей, погибли при пожаре

01:27 16.09.2019 (обновлено: 05:37 16.09.2019)
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© ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар в жилом доме в Красноярске 16 сентября 2019
Пожар в жилом доме в Красноярске 16 сентября 2019
© ГУ МЧС России по Красноярскому краю
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Красноярске в результате пожара в жилом доме погибли восемь человек, в том числе четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу улица Гусарова, 23.
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Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, из окна на третьем этаже уже вырывалось открытое пламя.
Пожар был локализован в 23.04 (мск) на площади 40 квадратных метров, а ликвидирован в 23.36 (мск). К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.
Пожарные обнаружили тела восьми человек, из них четверо детей. Среди погибших были хозяева квартиры и их гости.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи СК.
В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки. По оценке специалистов, она была старой, не выдержала подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть, закоротила и задымилась.
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РоссияКрасноярскПроисшествия
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