В Красноярске восемь человек, включая четырех детей, погибли при пожаре

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Красноярске в результате пожара в жилом доме погибли восемь человек, в том числе четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу улица Гусарова, 23.
12 сентября, 09:32РИА НовостиВ Ингушетии при пожаре в частном доме погибла женщина
Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, из окна на третьем этаже уже вырывалось открытое пламя.
Пожар был локализован в 23.04 (мск) на площади 40 квадратных метров, а ликвидирован в 23.36 (мск). К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.
Пожарные обнаружили тела восьми человек, из них четверо детей. Среди погибших были хозяева квартиры и их гости.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи СК.
В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание электропроводки. По оценке специалистов, она была старой, не выдержала подключения нескольких бытовых приборов в одну сеть, закоротила и задымилась.
14 сентября, 09:00РИА НовостиНа Урале двое детей погибли при пожаре в жилом доме