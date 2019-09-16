В Красноярске восемь человек, включая четырех детей, погибли при пожаре

Пожар в жилом доме в Красноярске 16 сентября 2019

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Красноярске в результате пожара в жилом доме погибли восемь человек, в том числе четверо детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу улица Гусарова, 23.

Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, из окна на третьем этаже уже вырывалось открытое пламя.

Пожар был локализован в 23.04 (мск) на площади 40 квадратных метров, а ликвидирован в 23.36 (мск). К тушению привлекались 43 человека и 16 единиц техники.

Пожарные обнаружили тела восьми человек, из них четверо детей. Среди погибших были хозяева квартиры и их гости.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают следователи СК.