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РИА Новости

СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии

23:08 12.10.2019
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© ГУ МЧС по республике БурятияНа месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур
На месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур
© ГУ МЧС по республике Бурятия
На месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек, в том числе двоих детей, при пожаре в жилом доме в Бурятии, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что пожар на площади 1,5 квадратных метра в бурятском поселке унес жизни пяти человек, двое из которых - дети. При этом 22 жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из дома до приезда пожарных. По предварительным данным ГУ МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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Крупные пожары в России
"В Бурятии в рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства смерти пяти человек, чьи тела обнаружены во время пожара в квартире одного из домов... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.
Согласно данным следователей, 12 октября в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома, в поселке Саган-Нур, начался пожар. В ходе тушения нашли тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, пятилетнего мальчика и двухмесячной девочки.
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
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Добавляется, что 11 октября в квартире, где произошел пожар, вероятно, проходило застолье. Пожар начался в прихожей, где, предположительно, был подключен масляный обогреватель. Для проведения экспертизы и установления точной причины возгорания изъяты обогреватель и фрагменты электропроводки.
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Следственный комитет РФРоссияБурятияПроисшествия
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