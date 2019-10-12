СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре Бурятии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пяти человек, в том числе двоих детей, при пожаре в жилом доме в Бурятии, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 1,5 квадратных метра в бурятском поселке унес жизни пяти человек, двое из которых - дети. При этом 22 жильца смогли самостоятельно эвакуироваться из дома до приезда пожарных. По предварительным данным ГУ МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

"В Бурятии в рамках уголовного дела выясняются все обстоятельства смерти пяти человек, чьи тела обнаружены во время пожара в квартире одного из домов... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

Согласно данным следователей, 12 октября в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома, в поселке Саган-Нур, начался пожар. В ходе тушения нашли тела 37-летнего мужчины, двух женщин, 29 и 55 лет, пятилетнего мальчика и двухмесячной девочки.