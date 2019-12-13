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При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей
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РИА Новости

При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей

06:30 13.12.2019 (обновлено: 07:28 13.12.2019)
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© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краюПожар с жертвами Алтайский край
Пожар с жертвами Алтайский край
© Фото : Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
"При тушении пожара на улице Первомайская в населенном пункте Глубокое обнаружены тела шести человек - двое взрослых и четверо детей", - сказал собеседник агентства.
К тушению привлекались 6 человек и три единицы техники. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.
На сайте следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Тушение пожара
8 декабря, 20:54
В Липецке при пожаре в ангаре погибли два человека
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