При пожаре на Алтае погибли шесть человек, включая детей

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в Завьяловском районе Алтайского края, сообщили РИА в пресс-службе МЧС РФ.
"При тушении пожара на улице Первомайская в населенном пункте Глубокое обнаружены тела шести человек - двое взрослых и четверо детей", - сказал собеседник агентства.
К тушению привлекались 6 человек и три единицы техники. Обстоятельства возгорания и гибели людей выясняются.
На сайте следственного комитета РФ по Алтайскому краю сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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