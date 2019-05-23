Число жертв при пожаре в частном доме в Удмуртии увеличилось до пяти

УФА, 23 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в частном доме в селе в Удмуртии, причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при курении, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее ГУ МЧС Удмуртии сообщало РИА Новости, что жертвами пожара в частном доме в селе Пудем стали четверо.

"После ликвидации возгорания в доме обнаружены тела пяти человек с признаками воздействия пламени. Удалось установить личность 35-летней женщины и 33-летнего мужчины, личности остальных трех погибших устанавливаются", - сообщает удмуртский следком.

По данным ведомства, компания злоупотребляла спиртными напитками, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.