Межгосударственные отношения России и Германии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель перед началом переговоров лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине

Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года.

26 декабря 1991 года ФРГ первой из ведущих стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР.

Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года

В 2018 году президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встречались четыре раза , а также 10 раз сверяли позиции по телефону.

18 мая Ангела Меркель посетила Сочи. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались вопросы развития российско-германских отношений и актуальная международная проблематика.

18 августа президент РФ Владимир Путин посетил Берлин . В резиденции Мезеберг состоялись российско-германские переговоры, в ходе которых лидеры России и Германии обсудили урегулирование ситуации в Сирии, на Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая "Северный поток-2".

1 декабря Владимир Путин и Ангела Меркель провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина). Особое внимание на переговорах было уделено сирийскому урегулированию.

Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили обмен мнениями по ситуации в Сирии в ходе телефонного разговора 9 января 2019 года

21 мая 2019 года состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

29 июня 2019 года Владимир Путин и Ангела Меркель встретились "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).

В ходе встречи обсуждался "нормандский формат" урегулирования конфликта в Донбассе, а также вопросы двусторонней повестки.

9 декабря 2019 года Владимир Путин и Ангела Меркель провели переговоры в Париже . Встреча прошла перед саммитом лидеров "нормандской четверки" (Путин, Меркель, а также президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон) по урегулированию ситуации в Донбассе.

29 декабря. Владимир Путин и Ангела Меркель продолжили общение в ходе телефонных разговоров 16

Регулярный характер носят контакты на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. В 2019 году министр иностранных дел Сергей Лавров и федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маасом встречались пять раз : 18 января и 21 августа в ходе рабочих визитов Мааса в Москву, 15 февраля в Мюнхене на 55-м заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, 16 мая в Хельсинки "на полях" заседания Комитета министров иностранных дел Совета Европы, а также 18 июля в Бонне "на полях" 18-го заседания российско-германского Форума общественности "Петербургский диалог".

18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве бывшего вице-канцлера и Федерального министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Во встрече также участвовал председатель правления германской НПО "Германо-Российский форум" Маттиас Платцек.

Россия и Германия являются участниками "нормандского процесса" и, наряду с Францией и Украиной, соавторами Минского документа по урегулированию в Донбассе.



В начале декабря 2019 года двусторонние отношения России и Германии Страны регулярно взаимодействуют по вопросам урегулирования вооруженного конфликта и борьбы с терроризмом в Сирии и продвижения мирного процесса в Ливии, по ситуации на Ближнем Востоке, проблематике межкорейского диалога и иранской ядерной программе.В начале декабря 2019 года двусторонние отношения России и Германии омрачились недружественным шагом со стороны Берлина

4 декабря стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников посольства. 12 декабря Россия по принципу взаимности признала persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в РФ.

По доле во внешнеторговом обороте России Германия занимает второе место ( 10,7% ).

По итогам 2018 года внешнеторговый оборот России и Германии составил 59,606 миллиарда долларов, в том числе российский экспорт – 34,096 миллиарда долларов и импорт – 25,510 миллиарда долларов.

За январь-октябрь 2019 года оборот внешней торговли России и Германии составил 43,779 миллиарда долларов , в том числе российский экспорт – 23,303 миллиарда долларов и импорт – 20,476 миллиарда долларов.

Более 82% российского экспорта приходится на минеральные продукты. Также в числе экспортируемых товаров металлы и изделия из них; машины, оборудование и транспортные средства; драгоценные металлы и камни и др.

Импорт в основном представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них и др.

На протяжении десятилетий Россия и Германия эффективно сотрудничают в сфере энергетики.

Реализованы многие знаковые проекты, которые внесли существенный вклад в обеспечение энергобезопасности не только Германии, но и всей Европы. В их числе "Газ в обмен на трубы", "Северный поток", в настоящее время идет прокладка трубопроводной системы "Северный поток-2"

В 2000 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ была учреждена Рабочая группа высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ). Работа СРГ возобновилась 24 июня 2016 года в Берлине после перерыва, обусловленного позицией ФРГ в контексте украинского кризиса. Очередное пленарное заседание состоялось в середине декабря 2019 года в Берлине.

В 2003 году по решению президента России и канцлера ФРГ создана двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики безопасности ( РГВУ ). Очередное заседание РГВУ было проведено 14 ноября 2019 года в Москве. Следующее заседание РГВУ состоится в 2020 году в Берлине.

Успешно зарекомендовала себя практика регулярных встреч президента России с деловыми кругами ФРГ. 6 декабря 2019 года Владимир Путин в четвертый раз принял делегацию немецкого бизнеса , сформированную под эгидой Восточного комитета германской экономики. По его линии в 2018 года дан старт реализации проектной программы "Партнерство для эффективности".

Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Очередное 22-е заседание Комиссии прошло 11-12 июля 2019 года в Воронеже.

Традиционно тесными остаются двусторонние культурно-гуманитарные связи. В последние годы были осуществлены масштабные двусторонние проекты в этой сфере. Среди них – "перекрестные" Годы России и Германии под девизом "Вместе строим будущее" 2012-2013 годов, "перекрестные" Годы русского и немецкого языков и литературы 2014-2015 годов, "перекрестный" Год российско-германских молодежных обменов 2016-2017 годов, "перекрестный" Год регионально-муниципальных партнерств 2017-2018.

6 декабря 2018 года был дан старт российско-германскому Году научно-образовательных партнерств. Программа, рассчитанная на период до 2020 года, призвана способствовать осуществлению многочисленных совместных проектов в сфере науки и высоких технологий, а также стимулировать кооперацию в межвузовской среде, включая студенческие и иные академические обмены.

В 2019 году в Германии прошел международный культурный проект "Русские сезоны". В рамках фестиваля состоялись более 430 мероприятий , которые охватили порядка 90 городов ФРГ.

На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тысяч российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.