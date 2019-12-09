В Париже началась встреча Путина и Меркель

Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. В Париже началась двусторонняя встреча В Париже началась двусторонняя встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель , их переговоры проходят перед саммитом "нормандской четверки" (Путин, Меркель, а также президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Берлин выдворил двух человек менее чем за неделю до саммита, в связи с убийством гражданина Грузии. Подозреваемым назвали россиянина.

Последний раз Путин и Меркель виделись в июне на полях саммита G20 в Осаке.

В Кремле отмечают, что Берлин начал снижение или заморозку двустороннего взаимодействия почти по всем направлениям с 2014 года на фоне украинских событий.

Тем не менее, политический диалог с Германией не прерывается.