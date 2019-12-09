В Париже началась встреча Путина и Меркель

ПАРИЖ, 9 дек — РИА Новости. В Париже началась двусторонняя встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, их переговоры проходят перед саммитом "нормандской четверки" (Путин, Меркель, а также президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон) по урегулированию ситуации в Донбассе.
Не исключено, что руководители России и ФРГ обсудят высылку двух российских дипломатов из Германии.
Берлин выдворил двух человек менее чем за неделю до саммита, в связи с убийством гражданина Грузии. Подозреваемым назвали россиянина.
Последний раз Путин и Меркель виделись в июне на полях саммита G20 в Осаке.
В Кремле отмечают, что Берлин начал снижение или заморозку двустороннего взаимодействия почти по всем направлениям с 2014 года на фоне украинских событий.
Тем не менее, политический диалог с Германией не прерывается.
Путин на прошлой неделе встретился с представителями немецкого бизнеса и заверил их, что Москва заинтересована, чтобы иностранный бизнес чувствовал себя в России комфортно.