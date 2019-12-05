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Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине
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РИА Новости

Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине

16:27 05.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 дек – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг расследования убийства в Берлине гражданина Грузии, после которого правительство ФРГ приняло решение о высылке двух сотрудников посольства РФ в Берлине.
"Не думаю, что имеет смысл отвечать сейчас на какие-либо спекулятивные вопросы. Надо дождаться результатов работы генпрокуратуры", - сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине.
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В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии. В российском МИД заявили, что Москва считает недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что РФ вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон грата двух сотрудников посольства.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".
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Вчера, 15:18
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61320213
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Убийство гражданина Грузии в БерлинеМИД ГерманииАнгела МеркельДмитрий ПесковГерманияРоссияГрузияБерлин (город)В мире
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