Меркель призвала воздержаться от спекуляций вокруг убийства в Берлине

"Не думаю, что имеет смысл отвечать сейчас на какие-либо спекулятивные вопросы. Надо дождаться результатов работы генпрокуратуры", - сказала Меркель в четверг журналистам в Берлине.

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".