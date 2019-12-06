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Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению
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РИА Новости

Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению

14:34 06.12.2019 (обновлено: 15:10 06.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2" близки к завершению, ввод его в эксплуатацию позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
"В прошлом году в Германию поставлен рекордный объем российского газового топлива - 55,5 миллиарда кубических метров… Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал Путин.
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По его словам, немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а введение "Северного потока - 2" станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители во всей Германии и ряде других стран. "В целом будет способствовать энергетической безопасности европейского континента", - сказал президент РФ.
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Северный поток — 2Владимир ПутинГерманияРоссияЭкономика
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