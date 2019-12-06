Путин: работы по прокладке "Северного потока — 2" близки к завершению

"В прошлом году в Германию поставлен рекордный объем российского газового топлива - 55,5 миллиарда кубических метров… Сейчас близки к завершению работы по прокладке трубопровода "Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", - сказал Путин.

По его словам, немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а введение "Северного потока - 2" станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса на энергоносители во всей Германии и ряде других стран. "В целом будет способствовать энергетической безопасности европейского континента", - сказал президент РФ.