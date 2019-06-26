В Российско-Германской внешнеторговой палате рассказали о влиянии санкций

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции США стоили немецкому бизнесу, работающему в России, несколько миллиардов евро, заявил на пресс-конференции председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

Согласно опросу, проведенному палатой, в котором приняла участие 141 компания, санкции США обошлись немецкому бизнесу в 1,1 миллиарда евро. "Если экстраполировать эту цифру на весь немецкий бизнес в России, то есть более 4500 компаний с немецкий участием, речь идёт о нескольких миллиардах евро", - заявил Шепп. Российско-Германская ВТП насчитывает 900 компаний.

"Немецкие компании, в том числе многие "скрытые чемпионы" из числа малого и среднего бизнеса, становятся мишенью для всё новых и более произвольных американских санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США", - отметил президент Российско-Германской ВТП Райнер Зеле. По его словам, "санкции контрпродуктивны, они не достигают своей политической цели, вбивают клин между Америкой и Европой, а в долгосрочном отношении наносят урон всем сторонам".

Поэтому президент ВТП призывает к "максимально быстрому отказу как минимум от санкций ЕС против России".

Согласно опросу, 39% компаний и ближайшее время планируют осуществлять инвестиции в России. Так, 29% планируют расширять деятельность вопреки санкциям США, 63% не собираются пересматривать свою стратегию, и только 8% намерены снизить деловую активность. "Немецкий бизнес – в первую очередь, многие семейные, а также малые и средние компании – не так-то просто вывести из равновесия; они, как и крупные компании, смотрят на долгосрочные возможности устойчивого развития российского рынка с его перспективами", - заявил Зеле.