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РИА Новости

В Российско-Германской внешнеторговой палате рассказали о влиянии санкций

Вчера, 11:40
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Санкции США стоили немецкому бизнесу, работающему в России, несколько миллиардов евро, заявил на пресс-конференции председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.
Согласно опросу, проведенному палатой, в котором приняла участие 141 компания, санкции США обошлись немецкому бизнесу в 1,1 миллиарда евро. "Если экстраполировать эту цифру на весь немецкий бизнес в России, то есть более 4500 компаний с немецкий участием, речь идёт о нескольких миллиардах евро", - заявил Шепп. Российско-Германская ВТП насчитывает 900 компаний.
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"Немецкие компании, в том числе многие "скрытые чемпионы" из числа малого и среднего бизнеса, становятся мишенью для всё новых и более произвольных американских санкций, открыто направленных на продвижение экономических интересов США", - отметил президент Российско-Германской ВТП Райнер Зеле. По его словам, "санкции контрпродуктивны, они не достигают своей политической цели, вбивают клин между Америкой и Европой, а в долгосрочном отношении наносят урон всем сторонам".
Поэтому президент ВТП призывает к "максимально быстрому отказу как минимум от санкций ЕС против России".
Согласно опросу, 39% компаний и ближайшее время планируют осуществлять инвестиции в России. Так, 29% планируют расширять деятельность вопреки санкциям США, 63% не собираются пересматривать свою стратегию, и только 8% намерены снизить деловую активность. "Немецкий бизнес – в первую очередь, многие семейные, а также малые и средние компании – не так-то просто вывести из равновесия; они, как и крупные компании, смотрят на долгосрочные возможности устойчивого развития российского рынка с его перспективами", - заявил Зеле.
Согласно статистике Бундесбанка, прямые германские инвестиции в Россию в 2018 году достигли почти 3,2 миллиарда евро - это рекорд последнего десятилетия.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
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