Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.

На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly , можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону. В этот момент Путин подсказал канцлеру и пригласил сесть с другой стороны стола.

После переговоров Путин рассказал, что стороны договорились и в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонней повестки.

В последнее время с Меркель дважды случались приступы дрожи во время официальных встреч. Первый случай произошел 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер сильно дрожала, что особенно бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Второй раз это случилось 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.