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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Вчера, 16:25
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
На кадрах, опубликованных видеоагентством Ruptly, можно заметить, как она сверяет с президентом России часы, а затем идет не в ту сторону. В этот момент Путин подсказал канцлеру и пригласил сесть с другой стороны стола.
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
28 июня, 13:48
Путин пообщался с Меркель, Трюдо и бен Сальманом на саммите G20
После переговоров Путин рассказал, что стороны договорились и в дальнейшем использовать "нормандский формат" для урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, они обсудили вопросы двусторонней повестки.
В последнее время с Меркель дважды случались приступы дрожи во время официальных встреч. Первый случай произошел 18 июня на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Канцлер сильно дрожала, что особенно бросалось в глаза во время исполнения государственных гимнов. Второй раз это случилось 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
На встрече с российским лидером канцлер выглядела бодро, а в кулуарах саммита G20 рассказала, что чувствуют себя хорошо, хотя не пояснила, обращалась ли к врачу.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
27 июня, 15:15
Онищенко прокомментировал ухудшение состояния Меркель на встрече
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Обсудить 41
Саммит G20 в ОсакеАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияРоссияВ миреПолитика
Популярные комментарии
Горжусь Владимиром. Тактичный, деловой, воспитанный и интеллигентный. Россия с вами, вы с Россией. Мы, народ России, уважаем вам и доверяем. Дай вам Бог счастья и удачи.
29 июня, 17:26
Russian robot
201500046
Что то с бабушкой происходит......
29 июня, 16:29
Арсений Понфиленко
6410523120
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