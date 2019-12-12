Немецкий депутат осудил высылку российских дипломатов

БЕРЛИН, 12 дек – РИА Новости. Депутат германского бундестага Штеффен Котре считает политически предвзятым выдворение дипломатов РФ из ФРГ, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Реакция федерального правительства кажется мне до сих пор политически предвзятой", - сообщил парламентарий, добавив, что "до того, как на столе появятся доказательства, всегда должна применяться презумпция невиновности - как при расследовании убийства в Моабите, так и в случае отравления Скрипалей в Солсбери".
5 декабря, 09:29В России оценили последствия высылки дипломатов из Германии
В четверг Россия по принципу взаимности признала "persona non grata" двух сотрудников посольства ФРГ в РФ, им предписывается покинуть страну в течение семи суток, сообщили в МИД РФ. Посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр ранее был вызван в российский МИД. В заявлении МИД отмечается, что руководителю германской дипломатической миссии был выражен решительный протест в связи с безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata".
Ранее МИД Германии объявил "persona non grata" двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином. В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер. Расследование по делу в ФРГ в настоящее время ведет генеральная прокуратура.
10 декабря, 02:33Путин прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что дело об убийстве в Берлине не связано с российским государством и официальными органами. По его словам, он решительно отвергает "какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией".