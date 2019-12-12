Немецкий депутат осудил высылку российских дипломатов

"Реакция федерального правительства кажется мне до сих пор политически предвзятой", - сообщил парламентарий, добавив, что "до того, как на столе появятся доказательства, всегда должна применяться презумпция невиновности - как при расследовании убийства в Моабите, так и в случае отравления Скрипалей в Солсбери".

Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник. Он также заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии являлся боевиком, был одним из организаторов взрывов в московском метро. Россия будет "делать все для того, чтобы в этом разобраться и помочь нашим немецким коллегам" в расследовании, добавил президент.