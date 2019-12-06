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Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса
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РИА Новости

Путин проведет встречу с представителями немецкого бизнеса

06:10 06.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в Сочи проведет традиционную встречу с представителями немецкого бизнеса, в ходе которой будут обсуждаться экономические вопросы.
Проведение встречи 6 декабря ранее подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, это "традиционная встреча, которую ждут германские бизнесмены".
Также о встрече немецких бизнесменов с Путиным сообщали в Восточном комитете немецкой экономики, отметив, что в ней планируют принять участие около 20 глав немецких компаний. Одним из участников беседы станет глава немецкой компании Siemens Джо Кэзер. Кроме того, в делегацию войдут представители концернов DAX, но при этом не будет представителей банков.

Предыдущие встречи

Путин регулярно встречается с немецким бизнесом. В 2018 году такая встреча прошла 1 ноября в Москве. В ней приняли участие главный исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Минэнерго РФ Александр Новак. С немецкой стороны в списке участников встречи были, в частности, председатель правления концерна Volkswagen AG Герберт Дисс, предправления Metro AG Олаф Кох, член правления Siemens AG Клаус Хельмрих.
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Также среди участников встречи с российской стороны были и представители власти: помощники президента РФ Андрей Белоусов и Юрий Ушаков, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава ФАС Игорь Артемьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Путин в ходе той встречи отметил, что Россия рассчитывает, что российско-германские деловые связи будут поступательно развиваться и в условиях непростой конъюнктуры в мировой политике и экономике. Российский лидер отметил, что в РФ высоко ценят готовность немецкого бизнеса к совместной работе.
Президент добавил тогда, что экономика России находится на подъеме. По его словам, в январе-сентябре 2018 года рост промышленного производства составил 3%. Путин добавил, что Россия будет снимать лишние административные барьеры, вкладывать ресурсы в инфраструктуру для развития отношений с иностранными инвесторами, в том числе из Германии. Российский лидер указал, что инвестиционные, торговые обмены приносят не только ощутимую прибыль всем участникам процесса, но и укрепляют отношения между государствами.
В то же время председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в ходе прошлой встречи говорил, что бизнес ФРГ тревожат американские санкции против РФ, в частности их нечеткая формулировка и возможность их дальнейшего ужесточения. При этом он добавил, что к санкциям необходимо, к сожалению, относиться со всей серьезностью. По его словам, новые санкции США могут касаться как немецких, так и российских предприятий. Бюхеле указывал тогда также, что Россия должна продолжать вносить вклад в международную политическую разрядку.
Путин и немецкий бизнес встречались и в 2017 году. Тогда Бюхеле заявлял, что поддерживает негативное отношение ЕС к возможным новым экономическим санкциям США против РФ. Позже он назвал встречу с Путиным "мощным сигналом для экономики Германии". По его словам, значительный объем времени, который глава РФ отвел на мероприятие, свидетельствует о всеобъемлющей заинтересованности в активизации отношений.
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Восточный комитет германской экономики

Восточный комитет германской экономики объединяет более 200 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы. Комитет последовательно выступает против антироссийских санкций, в частности в энергосфере.
Управляющий директор объединения Михаэль Хармс ранее говорил, что любые санкции в энергосфере нарушают рыночные механизмы, что вредит и покупателям, и производителям. Он подчеркивал, что новые проекты импорта углеводородов в Европу находят поддержку комитета, особенно - "Северный поток-2". Хармс заявлял, что европейский бизнес выступает против санкций в отношении России.
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