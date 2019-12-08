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В Гамбурге концерт "Солистов Москвы" потряс публику
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РИА Новости

В Гамбурге концерт "Солистов Москвы" потряс публику

03:11 08.12.2019 (обновлено: 03:16 08.12.2019)
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© Фото : PR-агентство Ketchum Юрий Башмет и “Солисты Москвы”
Юрий Башмет и “Солисты Москвы”
© Фото : PR-агентство Ketchum
ГАМБУРГ (Германия), 8 дек - РИА Новости. Концерт камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, символически завершивший в Германии фестиваль "Русские сезоны", прошел в Гамбурге с большим успехом.
"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению российской культуры зарубежному зрителю. В рамках фестиваля в одном из государств на протяжении года проходят гастроли российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев РФ, фестивали искусства, премьеры российского кино и другие проекты. В Германии "Русские сезоны" стартовали в январе 2019 года. Как сообщил в субботу министр культуры РФ Владимир Мединский, в рамках фестиваля состоялись боле 430 мероприятий, которые охватили порядка 90 городов ФРГ. Еще несколько мероприятий пройдут в Германии до начала 2020 года.
Фестиваль Русские сезоны
30 ноября, 15:36Культура
Фестиваль "Русские сезоны" получил награду The Best Event Awards World
В фестивале приняли участие Русский музей, Третьяковская галерея, Мариинский театр, Театр имени Моссовета, Театр имени Евгения Вахтангова, Академия русского балеты имени А.Я. Вагановой, Театр балета Бориса Эйфмана, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, оркестр "Виртуозы Москвы", музыкальный театр "Геликон-опера", театр Et Cetera, Транссибирский арт-фестиваль и другие.
Завершающий фестиваль концерт "Солистов Москвы" под управлением Башмета прошел в зале Эльбской филармонии, расположенной на острове Грасброок на Эльбе. Уникальный концертный зал был открыт в 2017 году при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Музыканты исполнили свою программу на инструментах Госколлекции - скрипках выдающихся итальянских мастеров Страдивари, Гварнери, Роджери и братьев Амати.
Были исполнены произведения Альфреда Шнитке, Кузьмы Бодрова, Петра Чайковского. Публика реагировала бурно, музыканты в обоих отделениях несколько раз выходили на сцену на бис под несмолкающие аплодисменты.
Народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия Юрий Башмет
12 февраля, 00:02Культура
Башмет оценил проект "Русские сезоны"
"Считаю выдающимся тот факт, что мы доверяем силе искусства, когда мы хотим вступить друг с другом в разговор, в том числе международный. Именно культурный обмен между нашими странами имеет особую важность, и мероприятия, вроде сегодняшнего вечера в связи с "Русскими сезонами", все время дают нам возможность сообща с другими пережить то, как работают другие культуры", - заявил перед началом концерта со сцены сенатор по вопросам культуры в правительстве Гамбурга Карстен Брозда.
Следом выступил экс-президент ФРГ Кристиан Вульф, который приветствовал присутствовавших в зале экс-канцлера Герхарда Шредера, министра культуры РФ Владимира Мединского, посла России в Германии Сергея Нечаева и других гостей.
"Отношения между Германией и Россией очень комплексны, сложны, а также очень эмоциональны", - сказал он.
По его словам, протянутая рука "народов СССР во имя примирения" после кровопролитной Второй мировой войны, начатой Германией, должна влиять на немцев до сих пор. "Это означает и обязательства перед будущим", - отметил Вульф.
По его словам, русские, которые является "великой культурной нацией", могут "с гордостью наблюдать то, что произошло в этом году в Германии". Он отметил что немцы "ответят на это Годом Германии в России, который стартует в августе".
В ответном слове министр культуры РФ Мединский выразил благодарность "гостеприимной Германии". В частности, он поблагодарил немецких коллег, директоров музеев, руководителей концертных и симфонических организаций, глав федеральных земель, городов, "которые были очень гостеприимными хозяевами".
"Русско-германское культурное сотрудничество на этом не заканчивается, а просто выходит на новое качество", - подчеркнул министр.
Балет
16 августа, 16:35Культура
На "Русских сезонах" во Франции в 2020 году пройдет 270 мероприятий
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КультураСолисты МосквыВладимир МединскийКультураЮрий БашметГерманияРоссияВ мире
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