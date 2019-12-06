Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин

"Германия - один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса, готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы отвечать долгосрочным интересам обоих государств", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.

По его словам, на сегодняшний день немецкие инвестиции в российскую экономику превышают 20 миллиардов долларов, а встречные российские - почти 10 миллиардов долларов. "Всего в России присутствует порядка 5 тысяч компаний с участием немецкого капитала. Их совокупный оборот составляет 50 миллиардов долларов", - отметил Путин.

Российский лидер также добавил, что Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после Китая. "Совсем недавно Германия занимала первое место, но я надеюсь, что к этой ситуации мы еще вернемся", - заключил он.