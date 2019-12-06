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Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин
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РИА Новости

Россия ценит прагматизм немецкого бизнеса, заявил Путин

15:23 06.12.2019 (обновлено: 15:24 06.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов Германии
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 дек - РИА Новости. Германия является одним из важнейших экономических партнеров России, Москва стремится и далее укреплять двусторонние связи, ценит прагматизм немецких бизнесменов, заявил президент России Владимир Путин.
"Германия - один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса, готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи, чтобы отвечать долгосрочным интересам обоих государств", - сказал Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса.
По его словам, на сегодняшний день немецкие инвестиции в российскую экономику превышают 20 миллиардов долларов, а встречные российские - почти 10 миллиардов долларов. "Всего в России присутствует порядка 5 тысяч компаний с участием немецкого капитала. Их совокупный оборот составляет 50 миллиардов долларов", - отметил Путин.
Российский лидер также добавил, что Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после Китая. "Совсем недавно Германия занимала первое место, но я надеюсь, что к этой ситуации мы еще вернемся", - заключил он.
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита по Сирии. 27 октября 2018
29 июня, 01:40
Межгосударственные отношения России и Германии
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Владимир ПутинГерманияСочиРоссияЭкономика
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