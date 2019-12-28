Крупные взрывы в мире в 2007 — 2019 годах

в результате взрыва метанапогибли 18 человек. Группа из 42 человек из Лесотос целью кражи оборудования. В это время емкость с метаном, находившаяся в шахте, взорвалась. Первоначально, по словам выживших, 20 человек смогли выбраться из шахты и вытащить еще двоих, однако затем группа из "примерно от 4 до 6 человек" вернулись в шахту, чтобы помочь другим, но выйти на поверхность не смогла. Шахта на протяжении четырех месяцев не функционировала, и там не работали системы вентиляции и электроэнергии.