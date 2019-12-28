Крупные взрывы в мире в 2007 — 2019 годах

2019
28 декабря в Могадишо (Сомали) взорвался заминированный автомобиль. Жертвами стали более 90 человек.
13 декабря в восточной афганской провинции Газни в результате взрыва придорожной мины десять человек погибли, шестеро получили ранения. Микроавтобус, в котором было много гражданских лиц, проезжая по пыльной дороге между районами Джагато и Ди-Як в Газни, наехал на самодельное взрывное устройство (СВУ) нажимного действия, что привело к взрыву.
7 октября в Джелалабаде на востоке Афганистана по меньшей мере 10 человек погибли, более 20 человек пострадали в результате взрыва при попытке подрыва автобуса.
31 августа в Кундузе на севере Афганистана произошел взрыв. Погибли 15 человек, шестеро из них сотрудники сил безопасности. Также 11 человек получили ранения, в том числе мирные жители.
17 августа на западе Кабула (Афганистан) по меньшей мере 40 человек погибли, более ста пострадали в результате взрыва во время празднования свадьбы. Устройство привел в действие смертник.
1 июля в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии бензовоз съехал с дороги и опрокинулся. После чего к нему подбежали местные жители, чтобы собрать сочившееся из него топливо. В это время бензовоз взорвался. В результате 50 человек погибли и 70 пострадали.
24 июня утром в Казахстане на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Город был эвакуирован. В результате ЧП три человека погибли, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы.
22 июня в результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли десять человек. В момент аварии несколько сотрудников энергетической компании работали рядом с газопроводом.
1 июня днем в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. По данным министерства здравоохранения России, после взрывов на территории завода за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города.
В ночь на 6 мая в столице Нигера городе Ниамей рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Через несколько минут после аварии она взорвалась. В это время местные жители, в основном женщины и подростки, уже начали набирать топливо, вытекающее из цистерны. В результате взрыва погибли 56 человек.
14 апреля в штате Гомбе на северо-востоке Нигерии на мосту Бомала взорвалась нефтяная автоцистерна после столкновения с грузовиком. В результате взрыва 12 человек погибли, 15 получили ранения. В районе также произошло отключение электричества, так как цистерна въехала в линии электропередач.
31 марта в Китае в одной из деревень уезда Бачжоу городского округа Ланфан в провинции Хэбэй во время похорон произошел взрыв газового баллона. Источником утечки, вызвавшим взрыв, стал старый соединительный шланг, при помощи которого баллон крепился к плите. Из-за инцидента пострадали 66 человек.
21 марта в Китае на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн произошел взрыв. Он был настолько мощным, что китайское сейсмическое агентство зафиксировало в этой же провинции землетрясение магнитудой 2,2 и глубиной 0 метров. Погибли 78 человек, 617 пострадали.
4 февраля в результате взрыва метана на угольной шахте в южноафриканской провинции Мпумаланга погибли 18 человек. Группа из 42 человек из Лесото проникла в шахту с целью кражи оборудования. В это время емкость с метаном, находившаяся в шахте, взорвалась. Первоначально, по словам выживших, 20 человек смогли выбраться из шахты и вытащить еще двоих, однако затем группа из "примерно от 4 до 6 человек" вернулись в шахту, чтобы помочь другим, но выйти на поверхность не смогла. Шахта на протяжении четырех месяцев не функционировала, и там не работали системы вентиляции и электроэнергии.
18 января на крупном трубопроводе Туспан - Тула в мексиканском штате Идальго прогремел мощный взрыв. Это случилось в тот момент, когда на месте незаконной врезки собрались не менее 350 местных жителей, чтобы набрать бензин в бидоны и канистры. В результате происшествия погибли 134 человека, из них 68 – на месте.
2018
31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Спасательная операция проводилась четверо суток, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
16 февраля в индийском городе Беавар подорвался баллон газа в доме, где праздновалась свадьба. В результате здание обрушилось. Погибли 18 человек, еще 18 получили ранения.
2016
31 октября произошел взрыв на угольной шахте в муниципалитете Чунцин на юго-западе Китая, при котором погибли 33 горняка. Причиной трагедии стала халатность в рабочем процессе. На шахте использовалось устаревшее, непригодное или неисправное оборудование, отсутствовала нормальная вентиляция.
31 мая на складе с боеприпасами в индийском штате Махараштра прогремел взрыв и произошел крупный пожар. Погибли 17 человек, еще 19 получили ранения.
25 февраля в шахте "Северная" в Воркуте произошли два взрыва с интервалом примерно в час, которые спровоцировали обрушение и пожар. Авария произошла на глубине 748 метров. В последующие дни количество взрывов превысило пять. В момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.
2015
4 марта на шахте имени Засядько на территории самопровозглашенной ДНР произошел взрыв, 33 горняка погибли, 16 пострадали.
2014
31 июля в городе Гаосюн на юго-западе Тайваня случилась утечка горючего газа пропилена на газопроводе. В городе произошло не менее пяти взрывов, которые вызвали обрушение дорожного полотна. Серия подземных взрывов унесла жизни 24 человек, еще около 270 человек пострадали.
26 января 20 человек погибли и еще 50 были ранены в результате взрыва на оружейном складе в Демократической республике Конго. Из-за удара молнии на территории склада в городе Мбужи-Майи возник пожар, а затем произошел взрыв.
2013
31 января в высотном здании мексиканской нефтяной компании Pemex, расположенном в столице страны, произошел взрыв. Число погибших достигло 37 человек, более 100 человек пострадали. Взрыв произошел в подвальном помещении в результате утечки и аккумуляции газа.
2010
В ночь на 9 мая на угольной шахте "Распадская" в Кемеровской области произошли два взрыва с интервалом в четыре часа. В результате аварии погиб 91 человек, за медицинской помощью обратились 99 человек.
2007
19 марта произошел взрыв метана на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области. В момент аварии под землей находились 203 человека. В результате взрыва метана 108 шахтеров погибли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости