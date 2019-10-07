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РИА Новости

Число погибших при взрыве на востоке Афганистана возросло до десяти

16:43 07.10.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва при попытке подрыва автобуса в городе Джелалабад на востоке Афганистана, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, 27 пострадали.
Представитель губернатора сообщил, что все 10 погибших при взрыве были мирными жителями, среди них один ребенок. По его словам, взрывчатка была заложена в мотоцикле с целью подрыва автобуса. Он добавил, что автобус принадлежал афганской армии, он вез новобранцев на учения.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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