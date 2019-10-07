Число погибших при взрыве на востоке Афганистана возросло до десяти

Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле

© AP Photo / Rahmat Gul Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва при попытке подрыва автобуса в городе Джелалабад на востоке Афганистана, передает местный телеканал По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва при попытке подрыва автобуса в городе Джелалабад на востоке Афганистана, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Нангархар.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, 27 пострадали.

Представитель губернатора сообщил, что все 10 погибших при взрыве были мирными жителями, среди них один ребенок. По его словам, взрывчатка была заложена в мотоцикле с целью подрыва автобуса. Он добавил, что автобус принадлежал афганской армии, он вез новобранцев на учения.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.