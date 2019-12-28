Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 90 человек, заявил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter.

Ранее местная радиостанция Dalsan сообщала о 50 погибших.

PHOTO of the shell of what is believed to be a college bus that was carrying Banaadir University students. Mayor Omar Filish confirmed that the varsity students were among the dead although their number is not clear. pic.twitter.com/z76jBMG2HR — Radio Dalsan (@DalsanFM) December 28, 2019

По словам мэра города Омара Филиша, ранения получили в основном ученики местного университета. Он также рассказал, что автомобиль, который подорвался на въезде в город, остановили секретные службы.

Кроме того, сообщалось, что жертвами взрыва стали четыре инженера из Турции.

DAAWO: In Ka Badan 70 Qof Oo Ku Dhimatay Qaraxii Ex-control Afgooye https://t.co/jK0jMX4rh8 pic.twitter.com/ropgd5XZq2 — Goobjoog News. (@Goobjoognews) December 28, 2019

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Сомали базируется радикальная исламистская организация "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), тесно связанная с "Аль-Каидой"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. В 2008 году США внесли "Аш-Шабаб" в список террористических организаций, против нее действуют санкции.