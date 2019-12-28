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Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90
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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Сомали превысило 90

10:49 28.12.2019 (обновлено: 16:10 28.12.2019)
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© REUTERS / Feisal OmarНа месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
© REUTERS / Feisal Omar
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо превысило 90 человек, заявил депутат сомалийского парламента Абдиризак Мохамед.

"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и четыре иностранца", — написал он в Twitter.

Ранее местная радиостанция Dalsan сообщала о 50 погибших.
По словам мэра города Омара Филиша, ранения получили в основном ученики местного университета. Он также рассказал, что автомобиль, который подорвался на въезде в город, остановили секретные службы.
Кроме того, сообщалось, что жертвами взрыва стали четыре инженера из Турции.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Сомали базируется радикальная исламистская организация "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), тесно связанная с "Аль-Каидой"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. В 2008 году США внесли "Аш-Шабаб" в список террористических организаций, против нее действуют санкции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Аэрофотоснимок спасательных работ на месте взрыва фабрики в промышленном химическом парке в провинции Цзянсу на востоке Китая. 22 марта 2019
14:57
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