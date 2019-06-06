В Дзержинске 18 пострадавших при взрывах на заводе остаются в больницах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Восемнадцать человек, получивших травмы при взрывах на заводе в Дзержинске, продолжают лечение в больницах города, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, после взрывов на территории завода за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Восемнадцать пострадавших при ЧС в Дзержинске 1 июня продолжают лечение. 16 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи, один - в госпитале ветеранов войн, еще один – в городской больнице №7. Состояние 17 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одного, получившего травму глаза, - легкой степени тяжести", - сообщили в областном минздраве.