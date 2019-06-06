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РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

В Дзержинске 18 пострадавших при взрывах на заводе остаются в больницах

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПроходная завода "Кристалл" в Дзержинске. 1 июня 2019
Проходная завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Восемнадцать человек, получивших травмы при взрывах на заводе в Дзержинске, продолжают лечение в больницах города, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. После этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По данным министерства здравоохранения России, после взрывов на территории завода за медицинской помощью обратились 89 человек – 44 работника завода и 45 жителей города. СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
Автомобили скорой помощи и пожарной службы у проходной завода Кристалл в Дзержинске. 1 июня 2019
5 июня, 20:01
Власти оценили работу ликвидаторов последствий ЧП в Дзержинске
"Восемнадцать пострадавших при ЧС в Дзержинске 1 июня продолжают лечение. 16 человек находятся в больнице скорой медицинской помощи, один - в госпитале ветеранов войн, еще один – в городской больнице №7. Состояние 17 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще одного, получившего травму глаза, - легкой степени тяжести", - сообщили в областном минздраве.
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Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьПроисшествия
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