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РИА Новости

Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 50 человек

Вчера, 14:05
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© AP Photo / Sunday AlambaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии
© AP Photo / Sunday Alamba
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 50 человек, пишет местный портал Legit.
Инцидент произошел в понедельник в штате Бенуэ на юго-востоке страны. По данным очевидца, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя губернатора штата Бенуэ, к упавшему автомобилю начали подбегать местные жители, которые хотели набрать топлива. Вскоре бензовоз загорелся.
В то же время чиновник из местного района самоуправления Гвер (Gwer) Кристофер Ави заявил, что в результате взрыва 50 человек сгорели заживо, еще 70 пострадали. Их госпитализировали.
По информации полиции штата, точное число жертв еще предстоит выяснить.
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