Число погибших при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 50 человек

Инцидент произошел в понедельник в штате Бенуэ на юго-востоке страны. По данным очевидца, бензовоз съехал с дороги и опрокинулся.

В то же время чиновник из местного района самоуправления Гвер (Gwer) Кристофер Ави заявил, что в результате взрыва 50 человек сгорели заживо, еще 70 пострадали. Их госпитализировали.