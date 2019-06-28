В казахстанский город Арысь, пострадавший от взрывов, возвращаются жители

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Жители пострадавшего от взрывов боеприпасов города Арысь на юге Казахстана в пятницу утром начали возвращаться домой, сообщил советник губернатора Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Ранее пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Всех жителей города эвакуировали.

"Жители Арыс (Арыси) организованно автобусами отправляются домой. С 6 утра (03.00 мск) со всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться", - написал Калкаманов в Facebook.

В четверг губернатор Умирзак Шукеев сообщил, что в Арыси закончены очистка улиц от снарядов и дезинфекция, очаги пожара ликвидированы. Он пообещал, что жителям окажут всестороннюю помощь и материальный ущерб компенсируют.