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РИА Новости

В казахстанский город Арысь, пострадавший от взрывов, возвращаются жители

06:01
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
АЛМА-АТА, 28 июн – РИА Новости. Жители пострадавшего от взрывов боеприпасов города Арысь на юге Казахстана в пятницу утром начали возвращаться домой, сообщил советник губернатора Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Ранее пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Всех жителей города эвакуировали.
"Жители Арыс (Арыси) организованно автобусами отправляются домой. С 6 утра (03.00 мск) со всех эвакуационных пунктов началась отправка желающих вернуться", - написал Калкаманов в Facebook.
В четверг губернатор Умирзак Шукеев сообщил, что в Арыси закончены очистка улиц от снарядов и дезинфекция, очаги пожара ликвидированы. Он пообещал, что жителям окажут всестороннюю помощь и материальный ущерб компенсируют.
Ранее комитет МВД Казахстана по чрезвычайным ситуациям сообщал, что в городе повреждены 80-90% зданий.
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Пожар в воинской части в КазахстанеКазахстанВ мире
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