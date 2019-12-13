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В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины
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РИА Новости

В Афганистане десять человек погибли при взрыве придорожной мины

12:54 13.12.2019
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© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкАфганистан
Афганистан
© РИА Новости / В. Киселев
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Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Десять человек погибли, шестеро получили ранения в результате взрыва придорожной мины в восточной афганской провинции Газни, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МВД страны.
"Микроавтобус, в котором было много гражданских лиц, проезжая по пыльной дороге между районами Джагато и Ди-Як в Газни, наехал на самодельное взрывное устройство (СВУ) нажимного действия, что привело к взрыву примерно в 10.30 по местному времени", - заявила агентству заместитель пресс-секретаря ведомства Марва Амини.
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По ее словам, среди убитых были четыре женщины и один ребенок. Также она отметила, что еще три женщины получили ранения.
Агентство указывает, что представительница МВД обвинила в совершении атаки "врагов мира", тем самым отсылая к радикальному движению "Талибан". О реакции талибов не сообщается.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоАфганистанТалибанВ мире
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