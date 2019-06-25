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РИА Новости

В Казахстане 15 человек находятся в реанимации после взрывов на арсенале

Вчера, 06:05
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 25 июн – РИА Новости. Пятнадцать пациентов, госпитализированных после взрывов на военном складе на юге Казахстана, находятся в реанимации, сообщил журналистам министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Город был эвакуирован. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Ранее официально сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы.
"Пятнадцать человек в реанимации", - сообщил Биртанов журналистам в кулуарах правительства во вторник.
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