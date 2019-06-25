В Казахстане 15 человек находятся в реанимации после взрывов на арсенале

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населённым пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, в понедельник утром произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Город был эвакуирован. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев. Ранее официально сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб, 165 обратились за медпомощью, из них 89 человек были госпитализированы.