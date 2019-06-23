В Нигерии десять человек погибли при взрыве газопровода

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Десять человек погибли в результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии, сообщает в воскресенье издание Punch со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что взрыв произошел в субботу и вызвал панику среди жителей области. По данным газеты, в момент взрыва несколько сотрудников неизвестной энергетической компании работали рядом с газопроводом.
Полиция подтвердила, что есть погибшие при взрыве газопровода, однако их количества не уточнила. Отмечается, что начато расследование по делу. Президент страны Мохаммаду Бухари выразил соболезнования в связи с произошедшим.
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