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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 15 человек, сообщили СМИ

15:36 02.09.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана увеличилось до 15 человек, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в МВД страны.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщил о гибели шести силовиков. Телеканал 1TV добавил со ссылкой на МВД страны, что 15 мирных жителей и четыре силовика получили ранения при взрыве.
По данным источника, в результате взрыва 15 человек погибли, шестеро из них сотрудники сил безопасности. Также 11 человек получили ранения, в том числе мирные жители.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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