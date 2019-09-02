Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 15 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана увеличилось до 15 человек, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в МВД страны.
По данным источника, в результате взрыва 15 человек погибли, шестеро из них сотрудники сил безопасности. Также 11 человек получили ранения, в том числе мирные жители.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.