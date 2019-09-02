Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 15 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана увеличилось до 15 человек, передает агентство Число погибших в результате взрыва в городе Кундуз на севере Афганистана увеличилось до 15 человек, передает агентство Khaama Press со ссылкой на источник в МВД страны.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на источники сообщил о гибели шести силовиков. Телеканал 1TV добавил со ссылкой на МВД страны, что 15 мирных жителей и четыре силовика получили ранения при взрыве.

По данным источника, в результате взрыва 15 человек погибли, шестеро из них сотрудники сил безопасности. Также 11 человек получили ранения, в том числе мирные жители.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.