Биография Галины Польских

Ее отец погиб на фронте, мать в 1947 году умерла от туберкулеза, будущую актрису воспитывала бабушка

В 1964 году Галина Польских окончила Всесоюзный государственный институт (ныне университет) кинематографии, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С 1964 года работала в труппе Театра-студии киноактера.

Среди ее театральных работ роли в спектаклях "Держись, Голливуд!", "Последняя попытка", "Динь-динь", "Сокровища острова Пеликан".

В кино Галина Польских дебютировала в 1962 году в фильме режиссера Юлия Карасика "Дикая собака Динго", где 22-летняя актриса сыграла восьмиклассницу Таню. Фильм получил призы на фестивалях в Венеции, Вене, Лондоне.

В 1963 году актриса снялась в картине "Я шагаю по Москве" Георгия Данелия, где главные роли исполнили Никита Михалков, Алексей Локтев и Евгений Стеблов.

Затем Галина Польских снялась в картинах Григория Чухрая "Жили-были старик со старухой" и Валерия Тодоровского "Верность".

В 1967 году она сыграла главную роль Шуры Окаемовой в фильме Сергея Герасимова "Журналист".

В 1970-х годах она снялась в главной роли в сериале "Тени исчезают в полдень" (1971-1973) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова.

За роль медсестры Зины в героической киноэпопеи "Фронт без флангов" (1974) и "Фронт за линией фронта" (1977) Галина Польских была удостоена Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Начав как актриса лирико-драматического дарования, позже Польских проявила себя как острохарактерная и комедийная актриса, снявшись в фильмах "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" (1974), "По семейным обстоятельствам" (1977), "Суета сует" (1979), "Отцы и деды" (1982), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987) и других. Заметными стали работы Польских в детективах "Ночное происшествие" (1980) и "Разорванный круг" (1987).

В 1990-е годах амплуа актрисы стали зрелые, мудрые женщины, надежные и верные, старающиеся обустроить свой дом. Такими стали ее роли в картинах Евгения Матвеева "Любить по-русски" (1995), "Любить по-русски-2" (1996) и "Любить по-русски-3. Губернатор" (1999).

В 2000-х годах Галина Польских снялась во многих сериалах: "Граница. Таежный роман" (2000), "Трое против всех" (2001, 2003), "Моя прекрасная няня" (2004), "Доктор Живаго" (2005), "Все включено" (2006), "Мачеха" (2007-2008), "Ранетки" (2008-2010), "Одна семья" (2009), "Маршрут милосердия" (2010) и других.

В 2011 году она сыграла главные роли в фильме "Улыбка судьбы" и сериале "Фарфоровая свадьба".

Польских снималась в детских фильмах "Дневник мамы первоклассника" (2014), "Тайна темной комнаты" (2014), "Опасные каникулы" (2016), сериалах "Чудотворец" (2014), "Моя любимая свекровь" (2016, 2017), "Напарницы" (2016), "Волшебник" (2017), "Чисто московские убийства" (2017) и др.

Среди ее киноработ последних лет – роли в сериалах "Анатомия убийства" (2018), "Мама" (2018), "Хорошая жена" (2018), "Холодные берега" (2019).

Галина Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978).

В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Актриса была дважды замужем . В студенческие годы Галина Польских вышла замуж за кинорежиссера Фаика Гасанова, трагически погибшего после нескольких лет брака. Вторым ее супругом был режиссер Александр Сурин (1939-2015). У актрисы две дочери – Ирада и Мария.