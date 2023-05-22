https://ria.ru/20230522/polskikh-1873453939.html

Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации

Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 22.05.2023

Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации

Актриса театра и кино, 83-летняя Галина Польских в интервью "360" опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем и давлением. РИА Новости, 22.05.2023

2023-05-22T17:24

2023-05-22T17:24

2023-05-22T17:50

культура

галина польских

знаменитости

кино

театр

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актриса театра и кино, 83-летняя Галина Польских в интервью "360" опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем и давлением. Она уточнила, что легла в больницу для проверки здоровья. Ранее СМИ сообщили, что Галину Польских госпитализировали в отделение артериальной гипертензии. Актриса не в первый раз становится жертвой ложных сообщений о своем здоровье. Например, в 2020 году в Сети появились слухи о том, что Польских вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Позже знаменитость заявила, что находится дома.

https://ria.ru/20230511/panfilov-1871120368.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

галина польских, знаменитости, кино, театр