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Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 22.05.2023
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Культура
 
17:24 22.05.2023 (обновлено: 17:50 22.05.2023)
https://ria.ru/20230522/polskikh-1873453939.html
Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации
Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации - РИА Новости, 22.05.2023
Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации
Актриса театра и кино, 83-летняя Галина Польских в интервью "360" опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем и давлением. РИА Новости, 22.05.2023
2023-05-22T17:24
2023-05-22T17:50
культура
галина польских
знаменитости
кино
театр
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актриса театра и кино, 83-летняя Галина Польских в интервью "360" опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем и давлением. Она уточнила, что легла в больницу для проверки здоровья. Ранее СМИ сообщили, что Галину Польских госпитализировали в отделение артериальной гипертензии. Актриса не в первый раз становится жертвой ложных сообщений о своем здоровье. Например, в 2020 году в Сети появились слухи о том, что Польских вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Позже знаменитость заявила, что находится дома.
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галина польских, знаменитости, кино, театр
Культура, Галина Польских, Знаменитости, Кино, Театр
Галина Польских ответила на слухи о своей госпитализации

Галина Польских ответила на слухи о госпитализации из-за проблем с сердцем

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Галина Польских
Актриса Галина Польских - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Актриса театра и кино, 83-летняя Галина Польских в интервью "360" опровергла слухи о своей госпитализации из-за проблем с сердцем и давлением.
«
"Я периодически ложусь в больницу для себя, ничего страшного, все нормально. Вот зачем так пишут? Все же не совсем точно", – возмутилась знаменитость.
Она уточнила, что легла в больницу для проверки здоровья.
«

"Мне лет-то уже многовато, конечно. Здоровье нужно поддерживать. Я буквально на три дня в больницу, потом выпишусь", – заключила актриса.

Ранее СМИ сообщили, что Галину Польских госпитализировали в отделение артериальной гипертензии.
Актриса не в первый раз становится жертвой ложных сообщений о своем здоровье. Например, в 2020 году в Сети появились слухи о том, что Польских вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия. Позже знаменитость заявила, что находится дома.
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