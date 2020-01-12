Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации

"Это ошибка, я прекрасно себя чувствую и нахожусь дома", — сказала Польских РИА Новости.

Народная артистка РСФСР Галина Польских дебютировала в фильме Юрия Карасика "Дикая собака динго" и сразу же стала известна на весь СССР. Актриса сыграла более 150 ролей в кино, в том числе в фильмах "Я шагаю по Москве", "Верность", "Журналист", "По семейным обстоятельствам", "Суета сует", "Белые росы", "За спичками", "Отцы и деды", "Фронт без флангов" и других.