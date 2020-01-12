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Культура
2020-01-12T17:07+0300
https://ria.ru/20200112/1563338134.html
Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации
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РИА Новости

Галина Польских опровергла сообщения о своей госпитализации

15:51 12.01.2020 (обновлено: 17:07 12.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Галина Польских
Актриса Галина Польских
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Галина Польских. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Актриса Галина Польских назвала ошибочными сообщения о своей госпитализации.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что Польских вызвали скорую помощь из-за плохого самочувствия.

"Это ошибка, я прекрасно себя чувствую и нахожусь дома", — сказала Польских РИА Новости.

Народная артистка РСФСР Галина Польских дебютировала в фильме Юрия Карасика "Дикая собака динго" и сразу же стала известна на весь СССР. Актриса сыграла более 150 ролей в кино, в том числе в фильмах "Я шагаю по Москве", "Верность", "Журналист", "По семейным обстоятельствам", "Суета сует", "Белые росы", "За спичками", "Отцы и деды", "Фронт без флангов" и других.
Студентка ВГИК Польских
27 ноября 2019, 07:48
Биография Галины Польских
4412030
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КультураГалина ПольскихРоссияОбщество
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