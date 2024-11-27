Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:49 27.11.2024 (обновлено: 01:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241127/aktrisa-1986005939.html
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем - РИА Новости, 28.11.2024
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-27T14:49
2024-11-28T01:00
культура
рсфср
россия
галина польских
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103447/60/1034476004_0:439:2082:1610_1920x0_80_0_0_65ba993c86b7ce9bcf55c9033fa9ac43.jpg
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Польских отмечает в среду 85-летие.Глава государства отметил талант и обаяние Польских, которые помогли ей завоевать признание на сцене и любовь поклонников, а также создать прекрасные образы в кинематографе.Путин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго. Галина Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978). В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Всего на счету актрисы свыше 170 киноролей.
https://ria.ru/20241021/yakovleva-1979139055.html
рсфср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103447/60/1034476004_0:244:2082:1806_1920x0_80_0_0_de65985b250bdc3754b8a076c0f3a711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рсфср, россия, галина польских, владимир путин
Культура, РСФСР, Россия, Галина Польских, Владимир Путин
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем

Путин отметил богатую коллекцию ярких работ актрисы Галины Польских

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктриса Галина Польских в фильме "Белые росы"
Актриса Галина Польских в фильме Белые росы - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актриса Галина Польских в фильме "Белые росы". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Польских отмечает в среду 85-летие.
Глава государства отметил талант и обаяние Польских, которые помогли ей завоевать признание на сцене и любовь поклонников, а также создать прекрасные образы в кинематографе.
Путин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго.
Галина Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978). В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Всего на счету актрисы свыше 170 киноролей.
Актриса Алена Яковлева - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Актриса Яковлева находится в больнице в состоянии средней тяжести
21 октября, 15:59
 
КультураРСФСРРоссияГалина ПольскихВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала