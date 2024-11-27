https://ria.ru/20241127/aktrisa-1986005939.html

Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем

Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем - РИА Новости, 28.11.2024

Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-27T14:49

2024-11-27T14:49

2024-11-28T01:00

культура

рсфср

россия

галина польских

владимир путин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Польских отмечает в среду 85-летие.Глава государства отметил талант и обаяние Польских, которые помогли ей завоевать признание на сцене и любовь поклонников, а также создать прекрасные образы в кинематографе.Путин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго. Галина Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978). В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Всего на счету актрисы свыше 170 киноролей.

https://ria.ru/20241021/yakovleva-1979139055.html

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рсфср, россия, галина польских, владимир путин