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Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем - РИА Новости, 28.11.2024
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-27T14:49
2024-11-27T14:49
2024-11-28T01:00
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем, отметив созданную ею богатую коллекцию ярких, запоминающихся работ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Польских отмечает в среду 85-летие.Глава государства отметил талант и обаяние Польских, которые помогли ей завоевать признание на сцене и любовь поклонников, а также создать прекрасные образы в кинематографе.Путин пожелал актрисе здоровья, вдохновения и всего самого доброго. Галина Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978). В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Всего на счету актрисы свыше 170 киноролей.
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рсфср, россия, галина польских, владимир путин
Культура, РСФСР, Россия, Галина Польских, Владимир Путин
Путин поздравил актрису Галину Польских с юбилеем
Путин отметил богатую коллекцию ярких работ актрисы Галины Польских