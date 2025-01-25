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Галина Польских опровергла сообщения СМИ о своем онкологическом заболевании - РИА Новости, 25.01.2025
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13:56 25.01.2025 (обновлено: 15:22 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/polskikh-1995461435.html
Галина Польских опровергла сообщения СМИ о своем онкологическом заболевании
Галина Польских опровергла сообщения СМИ о своем онкологическом заболевании - РИА Новости, 25.01.2025
Галина Польских опровергла сообщения СМИ о своем онкологическом заболевании
Галина Польских в беседе с NEWS.ru опровергла информацию об обнаружении у нее рака после появления соответствующих сообщений в Сети. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:56:00+03:00
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галина польских
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Галина Польских в беседе с NEWS.ru опровергла информацию об обнаружении у нее рака после появления соответствующих сообщений в Сети."Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры", — удивилась она.В субботу Telegram-канал Shot сообщил, что у Польских обнаружили онкологическое заболевание. По данным издания, обследование выявило злокачественную опухоль в почке. Отмечалось, что 85-летняя народная артистка обратилась с жалобами на ухудшение самочувствия в Боткинскую больницу, после чего врачи выдали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.В декабре Shot передал, что врачи диагностировали у Польских пневмофиброз легких.Польских сыграла в таких значимых советских фильмах, как "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве" и "По семейным обстоятельствам". Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
https://ria.ru/20250121/rak-1994832438.html
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галина польских
Галина Польских
Галина Польских опровергла сообщения СМИ о своем онкологическом заболевании

Галина Польских опровергла слухи о госпитализации с раком почек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Галина Польских
Актриса Галина Польских - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Галина Польских. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Галина Польских в беседе с NEWS.ru опровергла информацию об обнаружении у нее рака после появления соответствующих сообщений в Сети.
"Конечно, все в порядке. С почками были какие-то проблемы, но не рак. Это ужас! Проверилась я. Ужас, какие сплетни, какие ужасные разговоры", — удивилась она.
Шприц - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратом
21 января, 16:06
В субботу Telegram-канал Shot сообщил, что у Польских обнаружили онкологическое заболевание. По данным издания, обследование выявило злокачественную опухоль в почке. Отмечалось, что 85-летняя народная артистка обратилась с жалобами на ухудшение самочувствия в Боткинскую больницу, после чего врачи выдали ей направление на госпитализацию в круглосуточный стационар для прохождения курса терапии.
В декабре Shot передал, что врачи диагностировали у Польских пневмофиброз легких.
Польских сыграла в таких значимых советских фильмах, как "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве" и "По семейным обстоятельствам". Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Арбуз - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Защищает от рака и простуды: все о пользе и вреде арбуза
27 декабря 2024, 14:12
 
Галина Польских
 
 
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