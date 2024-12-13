https://ria.ru/20241213/galinapolskikh-1988995407.html

СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких

СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких - РИА Новости, 13.12.2024

СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких

Врачи диагностировали у культовой советской актрисы Галины Польских пневмофиброз легких, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 13.12.2024

2024-12-13T10:23

2024-12-13T10:23

2024-12-13T13:17

галина польских

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/56/1529395614_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_6b902291fc7db4a3437c87bcb29a3487.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Врачи диагностировали у культовой советской актрисы Галины Польских пневмофиброз легких, сообщает Telegram-канал Shot."В конце ноября 85-летняя народная артистка прошла обследование в Боткинской больнице. Галина Александровна пожаловалась на боли в груди и затрудненное дыхание. Врачи обнаружили серьезные изменения в ее легких и поставили актрисе диагноз пневмофиброз. Он мог развиться вследствие перенесенной пневмонии", – говорится в материале.Отмечается, что фиброз легких опасен для сердца, сосудов и иммунитета, а также может привести к инвалидности.Польских сыграла в таких значимых советских фильмах, как "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве" и "По семейным обстоятельствам". В 2023 году она получила главную роль в комедии "Елки 10". Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

https://ria.ru/20241127/aktrisa-1986005939.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

галина польских