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СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких - РИА Новости, 13.12.2024
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10:23 13.12.2024 (обновлено: 13:17 13.12.2024)
https://ria.ru/20241213/galinapolskikh-1988995407.html
СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких - РИА Новости, 13.12.2024
СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких
Врачи диагностировали у культовой советской актрисы Галины Польских пневмофиброз легких, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 13.12.2024
2024-12-13T10:23
2024-12-13T13:17
галина польских
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Врачи диагностировали у культовой советской актрисы Галины Польских пневмофиброз легких, сообщает Telegram-канал Shot."В конце ноября 85-летняя народная артистка прошла обследование в Боткинской больнице. Галина Александровна пожаловалась на боли в груди и затрудненное дыхание. Врачи обнаружили серьезные изменения в ее легких и поставили актрисе диагноз пневмофиброз. Он мог развиться вследствие перенесенной пневмонии", – говорится в материале.Отмечается, что фиброз легких опасен для сердца, сосудов и иммунитета, а также может привести к инвалидности.Польских сыграла в таких значимых советских фильмах, как "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве" и "По семейным обстоятельствам". В 2023 году она получила главную роль в комедии "Елки 10". Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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галина польских
Галина Польских
СМИ: у Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких

Shot: у 85-летней актрисы Галины Польских обнаружили пневмофиброз легких

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Галина Польских
Актриса Галина Польских - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Галина Польских. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Врачи диагностировали у культовой советской актрисы Галины Польских пневмофиброз легких, сообщает Telegram-канал Shot.
"В конце ноября 85-летняя народная артистка прошла обследование в Боткинской больнице. Галина Александровна пожаловалась на боли в груди и затрудненное дыхание. Врачи обнаружили серьезные изменения в ее легких и поставили актрисе диагноз пневмофиброз. Он мог развиться вследствие перенесенной пневмонии", – говорится в материале.
Отмечается, что фиброз легких опасен для сердца, сосудов и иммунитета, а также может привести к инвалидности.
Польских сыграла в таких значимых советских фильмах, как "Дикая собака динго", "Я шагаю по Москве" и "По семейным обстоятельствам". В 2023 году она получила главную роль в комедии "Елки 10". Награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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