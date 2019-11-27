Путин отметил любовь зрителей к работам Галины Польских

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Галину Польских с юбилейным днем рождения, отметив искреннюю любовь зрителей к её работам.

Народная артистка России Галина Польских отмечает в среду 80-летие.

"Многие годы вы преданно служите искусству, подаёте пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия и новых ролей.

Галина Александровна Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. В 1964 году Польских окончила Всесоюзный государственный институт (ныне университет) кинематографии, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

С 1964 года работала в труппе Театра-студии киноактера. Среди ее театральных работ роли в спектаклях "Держись, Голливуд!", "Последняя попытка", "Динь-динь" и "Сокровища острова Пеликан".

В кино Польских дебютировала в 1962 году в фильме режиссера Юлия Карасика "Дикая собака Динго", где 22-летняя актриса сыграла восьмиклассницу Таню. Фильм получил призы на фестивалях в Венеции, Вене и Лондоне. Всего на счету актрисы свыше 160 киноролей.