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РИА Новости

Путин отметил любовь зрителей к работам Галины Польских

09:58 27.11.2019 (обновлено: 14:44 27.11.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНа съемках кинофильма «Дикая собака Динго»
На съемках кинофильма «Дикая собака Динго»
© РИА Новости / РИА Новости
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На съемках кинофильма «Дикая собака Динго». Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Галину Польских с юбилейным днем рождения, отметив искреннюю любовь зрителей к её работам.
Народная артистка России Галина Польских отмечает в среду 80-летие.
"Многие годы вы преданно служите искусству, подаёте пример вдохновенного творческого труда. Ваши работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал актрисе доброго здоровья, благополучия и новых ролей.
Галина Александровна Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. В 1964 году Польских окончила Всесоюзный государственный институт (ныне университет) кинематографии, мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.
С 1964 года работала в труппе Театра-студии киноактера. Среди ее театральных работ роли в спектаклях "Держись, Голливуд!", "Последняя попытка", "Динь-динь" и "Сокровища острова Пеликан".
В кино Польских дебютировала в 1962 году в фильме режиссера Юлия Карасика "Дикая собака Динго", где 22-летняя актриса сыграла восьмиклассницу Таню. Фильм получил призы на фестивалях в Венеции, Вене и Лондоне. Всего на счету актрисы свыше 160 киноролей.
Польских – народная артистка РСФСР (1979), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1978). В 1999 году за большой вклад в развитие киноискусства она была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Актриса Галина Польских
Вчера, 07:48
Биография Галины Польских
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КультураГалина ПольскихТамара МакароваВладимир ПутинМоскваВенаВенеция
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