Дело "Седьмой студии"

Творческий проект "Платформа" появился в 2011 году. Концепция проекта предполагала осуществление комплекса акций на стыке четырех направлений современного искусства – театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). Для реализации проекта "Платформа", а также для дальнейшего продвижения актуальных направлений отечественного искусства была учреждена автономная некоммерческая организация по развитию и популяризации современного искусства "Седьмая студия" (АНО "Седьмая студия").
"Седьмая студия" была создана на основе актерско-режиссерского курса Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. В 2012 году эта студия стала одной из групп-резидентов в "Гоголь-центре", художественным руководителем которого является Серебренников.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в "Седьмой студии".
25 мая Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего генерального директора "Седьмой студии" Юрия Итина, 27 мая была арестована бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, 21 июня – экс-директор "Гоголь-центра", экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский. 22 августа Следственный комитет России сообщил, что экс-продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова скрывается от следствия и объявлена в федеральный розыск.
Режиссер Кирилл Серебренников проходил по делу в статусе свидетеля.
В начале августа экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Серебренникова. Она утверждала, что "вносила ложные данные в финансовые отчетности" по распоряжению Итина, Серебренникова и Малобродского. Кроме того, бывший бухгалтер "Седьмой студии" заявила на допросе, что Серебренников создал свой проект для "хищения государственных средств".
После этого следствие изъяло загранпаспорт Серебренникова для проведения экспертизы, так как опасалось его отъезда за рубеж.
23 августа 2017 года Басманный суд Москвы поместил его под домашний арест. В суде следователи заявили, что Серебренников уже пытался скрыться от следствия – нарушил обязательство о явке и уехал в командировку в Санкт-Петербург, купил квартиру за рубежом при том, что имеет вид на жительство в одном из зарубежных государств. Кроме того, было сообщено, что у следствия есть доказательства, что Серебренников пытался связаться с сотрудниками "Седьмой студии" и выработать с ними единую позицию по делу. Кроме того, следователи сообщили, что продюсер Екатерина Воронова, которую СК РФ считает доверенным лицом Кирилла Серебренникова, уничтожила часть документации "Седьмой студии".
По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренниковым была создана "Седьмая студия", для работы в которой были привлечены ранее знакомые Серебренникову люди ‑ Юрий Итин, Алексей Малобродский, Екатерина Воронова, Нина Масляева и другие.
По версии следствия, выполняя указания Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости. В действительности таких затрат не было. Также Серебренников поручал этим людям обеспечивать заключение "Седьмой студией" фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами и частными предпринимателями, якобы выполнявшими обязательства, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных проектом "Платформа". Под видом оплаты данных договоров поступающие от Минкультуры России денежные средства федерального бюджета выводились на расчетные счета данных контрагентов (некоторые были так называемыми фирмами-однодневками), обналичивались и распределялись Серебренниковым между соучастниками. Общая сумма ущерба по делу "Седьмой студии" составляет 133 миллиона рублей.
28 сентября 2017 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Екатерину Воронову по делу в "Седьмой студии". 20 октября 2017 года Воронова была объявлена в международный розыск. Следствие считает, что женщина уехала из России еще до возбуждения уголовного дела и может скрываться в Латвийской Республике.
В октябре 2017 года также по делу "Седьмой студии" была заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, которая ранее занимала должность руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства культуры. По версии следствия, она, вступив в сговор с Серебренниковым, в 2011-2014 годах от имени Минкультуры подписывала соглашения о предоставлении "Седьмой студии" субсидий на более чем 214 миллионов рублей. Она также помогала согласовать отчетную документацию, содержащую завышенные сведения о количестве и стоимости мероприятий, "чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных средств".
Масляева, заключившая сделку со следствием и давшая показания против других фигурантов, в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.
2 октября 2018 года уголовное дело о хищении в "Седьмой студии" в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова было отправлено в суд. 7 ноября 2018 года начался судебный процесс в Мещанском суде Москвы. Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, вину не признали.
Они считают обвинения надуманными и абсурдными. При этом в своих показаниях Серебренников и Малобродский заявляли, что в основном финансовыми вопросами занималась бывший главный бухгалтер АНО "Седьмая студия" Нина Масляева. Они также заявили о поддельных подписях на некоторых документах.
5 февраля 2019 года Мещанский суд Москвы решил назначить новую комплексную экспертизу деятельности "Седьмой студии". Предыдущая экспертиза, проведенная на стадии следствия, вызывала возражения адвокатов. По их мнению, у экспертов не было достаточно данных, чтобы делать выводы.
Прокуратура настаивала на проведении нового финансово-экономического исследования, защита фигурантов уголовного дела в свою очередь предложила провести сразу три экспертизы: комплексную социокультурную и искусствоведческую, финансово-экономическую, оценочную.
2 апреля 2019 года Мещанский суд Москвы в очередной раз продлил срок домашнего ареста Серебренникова и другим фигурантам дела, но это решение оспорила защита.
8 апреля Мосгорсуд постановил Серебренникову, Итину и Апфельбаум изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Малобродскому изменили меру пресечения на под писку о невыезде в мае 2018 года. Решение было принято "с учетом возраста, состояния здоровья".
15 апреля Мещанский суд Москвы назначил новую комплексную финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу деятельности "Седьмой студии" в центре судебной экспертизы при министерстве юстиции РФ.
Экспертам предстояло выяснить, в каком размере на счет "Седьмой студии" в период с 2011 по 2014 год поступали деньги Минкультуры и средства из других источников, какие суммы перечисляли фирмам, которые следствие считает компаниями, обналичивающими средства, какие суммы были потрачены на каждое мероприятие и другие данные.
16 августа суд получил выводы новой комплексной экспертизы, которая оценила мероприятия проекта как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при стоимости 260 миллионов: режиссер не украл деньги, а сэкономил их для государства.
11 сентября на возобновленных слушаниях судья Ирина Аккуратова выступила с инициативой отправить материалы дела обратно прокурору. Юрист уточнила, что видит "нарушения в обвинительном заключении, содержащем противоречия", которые препятствуют рассмотрению и вынесению приговора.
Гособвинение было против, собираясь оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства денег.
К рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой Мещанский суд Москвы приступил 11 апреля 2019 года. В суде она полностью признала вину в многомиллионном хищении денежных средств, выделенных государством на развитие искусства.
В ходе заседания судья Татьяна Изотова поставила перед участниками судебного процесса вопрос о возврате уголовного дела в прокуратуру после того, как Масляева не смогла точно ответить на вопрос суда, кто именно похитил денежные средства. Сторона гособвинения выступала против, а защита оставила данный вопрос на усмотрение суда.
В итоге суд вынес решение о возврате в прокуратуру уголовного дела в отношении Масляевой. Данное решение было обжаловано стороной обвинения, но Мосгорсуд признал законным возврат дела в прокуратуру.
16 июля стало известно, что следователь отпустил Нину Масляеву из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников