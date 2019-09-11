Дело "Седьмой студии"

По данным следствия, в 2011 году Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах министерством культуры России было выделено более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренниковым была создана "Седьмая студия", для работы в которой были привлечены ранее знакомые Серебренникову люди ‑ Юрий Итин, Алексей Малобродский, Екатерина Воронова, Нина Масляева и другие.