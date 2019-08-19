Межгосударственные отношения России и Франции

Франция – один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2018 году внешнеторговый оборот России и Франции составил 17,192 миллиарда долларов, что на 11,2% больше, чем в 2017 году. Российский экспорт составил – 7,633 миллиарда долларов, импорт – 9,558 миллиарда долларов.