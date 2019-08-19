Межгосударственные отношения России и Франции

Дипломатические отношения между СССР и Францией были установлены 28 октября 1924 года. 7 февраля 1992 года был подписан Договор между Россией и Францией, подтвердивший стремление обеих сторон развивать "отношения согласия, основанные на доверии, солидарности и сотрудничестве".
Франция – один из ведущих партнеров России в Европе и мире. Между странами налажено разноплановое сотрудничество в сферах политики, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Участие Парижа в инициированных Евросоюзом антироссийских рестриктивных мерах оказало негативное влияние на динамику двусторонних связей, однако не изменило их традиционно дружественный и конструктивный характер. Высокой интенсивностью отличается российско-французский политический диалог.
29 мая 2017 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона посетил Париж с рабочим визитом. В Версальском дворце лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии и на Украине. Владимир Путин и Эммануэль Макрон также осмотрели выставку "Петр Великий. Царь во Франции. 1717". Встреча Путина и Макрона заложила новый вектор развития российско-французских связей, лидеры подтвердили заинтересованность развивать отношения.
8 июля 2017 года главы государств повторно встретились "на полях" саммита "Группы двадцати" в Гамбурге (Германия), где подтвердили стремление двигаться по пути восстановления полноформатного сотрудничества.
24 мая 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в Россию. Президент России Владимир Путин принял его в Константиновском дворце (Санкт-Петербург). Лидеры России и Франции провели двусторонние переговоры, сначала в узком составе, потом с участием членов делегаций; подробно обсудили актуальные вопросы российско-французских отношений, а также международной повестки дня. Президент Франции совместил этот визит с участием в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в качестве почетного гостя. 25 мая лидеры двух стран встретились с представителями российского и французского бизнеса, затем выступили на пленарном заседании ПМЭФ.
Эммануэль Макрон приезжал в Россию поддержать сборную Франции по футболу на чемпионате мира, которая 10 июля 2018 года играла в полуфинале в Санкт-Петербурге, а 15 июля 2018 года победила в финале в Москве. В ходе последней поездки французский лидер был принят Владимиром Путиным.
11 ноября 2018 года президент России принял участие в торжественных мероприятиях в Париже, посвященных столетней годовщине окончания Первой мировой войны.
30 ноября 2018 года президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (Аргентина).
5 декабря 2018 года Владимир Путин встретился с Франсуа Фийоном, занимавшим пост премьер-министра Франции в 2007-2012 годах. Встреча носила частный характер.
28 июня 2019 года президент России Владимир Путин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония).
Осуществляется диалог по линии правительств двух стран.
24 июня 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Францию (город Гавр) по приглашению своего коллеги Эдуарда Филиппа. Это была первая личная встреча премьеров двух стран. В ходе переговоров главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, промышленной, культурно-гуманитарной и других областях.
Регулярные контакты поддерживаются на уровне министров иностранных дел.
27 февраля 2018 года министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетил Москву с рабочим визитом.
27 сентября 2018 года главы внешнеполитических ведомств России и Франции провели встречу "на полях" 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
27 ноября 2018 года министр иностранных дел России Сергей Ларов посетил Францию, где провел переговоры со своим коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Затем главы внешнеполитических ведомств приняли участие в заседании координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".
Россия и Франция тесно сотрудничают в рамках урегулирования украинского кризиса в том, что касается необходимости строгого выполнения Минских договоренностей (согласованных лидерами России, Франции, Германии и Украины). Состоялось несколько встреч в "нормандском формате" на высшем уровне и на уровне министров иностранных дел.
Обе страны занимаются урегулированием ситуации в Сирии. 24 июля 2018 года в Париже состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы подробно обсуждалась ситуация в Сирии, задачи ускорения процесса политического урегулирования, а также вопросы постконфликтного восстановления страны.
27 октября 2018 года в Стамбуле (Турция) состоялся саммит по сирийскому урегулированию, в котором впервые приняли участие в таком формате руководители России, Турции, Германии, Франции. На нем со стороны четырех стран были даны гарантии территориальной целостности Сирии, а также четко были обозначены проблемы Идлиба и Восточного Евфрата и намерение совместной борьбы с терроризмом.
Франция – один из приоритетных торгово-экономических партнеров России. В 2018 году внешнеторговый оборот России и Франции составил 17,192 миллиарда долларов, что на 11,2% больше, чем в 2017 году. Российский экспорт составил – 7,633 миллиарда долларов, импорт – 9,558 миллиарда долларов.
По итогам января-июня 2019 года объем взаимной торговли России и Франции составил 6,764 миллиарда долларов, в том числе российского экспорта – 3,114 миллиарда долларов и импорта – 3650 миллиарда долларов.
Более 80% российского экспорта во Францию приходится на минеральные продукты, остальная часть российского экспорта – металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.
Российский импорт представлен продукцией химической промышленности, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, металлами и изделиями из них, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями.
Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По оценкам экономистов, Франция была крупнейшим инвестором в России в 2014-2016 годах. В настоящее время объем накопленных в России прямых французских инвестиций составляет 18 миллиардов долларов.
На российском рынке работают более 600 французских компаний или с французским капиталом.
Наиболее сильные позиции у французских компаний в топливно-энергетическом секторе ("Тоталь", "Альстом", "ЭДФ"), автомобилестроении ("Пежо-Ситроен", "Рено"), фармацевтике ("Санофи Авентис", "Сервье"), пищевой промышленности ("Данон", "Бондюэль").
В число крупнейших французских инвесторов также входят такие компании как "Ашан" (розничная торговля), "Сен-Гобен" (строительные материалы), "Эр Ликид" (химическая промышленность), "Шнейдер Электрик" (машиностроение и электроэнергетика), "Лафарж", "Винси" (строительство), "ЕАДС", "Талес Аления Спейс", "Сафран" (авиакосмическая отрасль).
Во Франции работают 40 российских компаний, основной инвестор на французском ранке – ОАО "РЖД". В число крупных инвесторов также входят Ростехнологии, "Газпром Маркетинг и Трейдинг", "Старсем" – совместное предприятие ГК "Роскосмос" и "Арианэспас", "Росатом Франс".
Общий объем российских капиталовложений в экономику Франции составляет три миллиарда долларов.
В мае 2018 года "на полях" ПМЭФ Российский фонд прямых инвестиций подписал с французской стороной шесть инвестсоглашений на общую сумму около одного миллиарда евро (более миллиарда долларов).
Основным органом российско-французского межправительственного взаимодействия является Российско-Французская Комиссия по вопросам двустороннего сотрудничества на уровне глав правительств (МПК), которая была создана 15 февраля 1996 года. Проведено 18 заседаний МПК, последнее состоялось 1 ноября 2013 года в Москве.
Главным рабочим органом Комиссии является Российско-Французский совет по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (CEFIC).
В рамках Совета созданы 12 специализированных рабочих групп, ведущих деятельность по основным направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Заседания Совета проводятся на регулярной основе поочередно в России и во Франции. Очередное заседание прошло 17 декабря 2018 года в Париже.
В начале сентября 2017 года Москва и Париж подписали совместное заявление о запуске двустороннего форума "Трианонский диалог" – постоянно действующей структуры взаимодействия по линии гражданских обществ. Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.
У России и Франции богатые культурно-гуманитарные связи.
В конце 2017 года завершился "перекрестный" Год культурного туризма (2016-2017 годы). Он был богат на выставочные обмены. Наиболее крупные из них: "Сергей Щукин. Шедевры нового искусства" в Париже, "Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель" в Москве, "Петр Великий. Путешествие во Францию в 1717 году" в Версале.
В марте 2018 года на Парижском книжном салоне, где Россия была почетным гостем, состоялось официальное открытие "перекрестного" Года русского и французского языков и литературы.
В начале 2018 года в Париже прошли специальные юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.
В августе 2018 года в Канне прошел ХХI фестиваль российского искусства – крупномасштабный проект России во Франции в области культуры, в рамках которого представлено музыкальное, танцевальное искусство, а также произведения кинематографа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников