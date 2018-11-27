Лавров обсудит с Ле Дрианом Сирию, Украину и судьбу иранской ядерной сделки

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит во вторник Париж и встретится со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На переговорах министры обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которого США решили выйти.

Лавров и Ле Дриан также вместе примут участие в заседании координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Атака на Алеппо



В российском МИД, анонсируя визит, отметили, что на переговорах планируется обмен мнениями по ситуации в Сирии с учетом четырехстороннего саммита (Россия, Турция, Франция и Германия) в Стамбуле, а также на Украине, в Ливии, Йемене, ЦАР и Афганистане. Также министры обсудят перспективы урегулирования конфликта на Украине и сохранения СВПД, будут затронуты и темы судьбы Договора о ракетах средней и меньшей дальности, вопросы укрепления европейской безопасности и подготовка к совету министров стран ОБСЕ.

"Из международных тем приоритетное внимание планируется уделить сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, включая защиту интересов российских и французских компаний от экстерриториального действия антииранских санкций США, и вопросам формирования новых контуров европейской безопасности, в том числе в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ситуация в Сирии резко обострилась в минувшие выходные. Минобороны России сообщило, что боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющиеся вещества. На место обстрела прибыли военные химики РФ, которые подтвердили факт заражения местности в Алеппо химическими веществами. Позже российская разведка обнаружила в демилитаризованной зоне провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили удары по Алеппо, самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов.

При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения. При атаке боевиков пострадали 73 человека, восемь из них остаются под наблюдением врачей, в том числе двое в тяжелом состоянии.

МИД Сирии направил письма по поводу атак генсеку ООН, председателю Совбеза ООН и главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), призвав Совет Безопасности ООН принять меры в отношении тех, кто обстрелял в субботу жилые районы Алеппо снарядами с хлором, и государств, помогающих боевикам в доставке отравляющих веществ для организации инсценировок атак с химоружием. В Москве атаку на Алеппо назвали попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что у Франции нет точных данных об атаке, но Париж осуждает любое применение химоружия. Он также отметил, что обсудит ситуацию в Сирии "не только со странами ЕС, но и различными партнерами в ближайшие дни". Макрон выразил надежду, что информация о возможном применении химоружия в Сирии будет передана ОЗХО.

Примечательно, что атака на Алеппо была совершена буквально через несколько дней после того, как конференция государств-участниц Конвенции одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО и попытками наделить технический секретариат ОЗХО атрибутивными функциями категорически не согласна.

Военное положение на Украине



Сильно обострилась ситуация за минувшие выходные и на Украине в связи с инцидентами в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Президент Петр Порошенко заявлял, что введение военного положения в стране не значит, что Киев будет проводить наступательные операции, и оно не скажется на положении в Донбассе. В Москве, однако, сильно сомневаются, что введение военного положения не окажет влияния на ситуацию в Донбассе.

В целом поведение ВМС Украины в Керченском проливе Москва расценила как провокацию, направленную на создание предлога для наращивания санкций против России, а также для отвлечения внимания от внутриполитических проблем на Украине. РФ пообещала жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.

Механизм расчетов с Ираном



Франция наряду со своими европейскими партнерами принимает участие в создании специального расчетного механизма для продолжения экономического сотрудничества с Ираном, несмотря на выход США из иранской ядерной сделки и восстановление санкций против исламской республики. В конце ноября замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о "новых инициативах" в работе над финансовым механизмом Евросоюза для расчетов с Тегераном в обход санкций США.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее также позитивно оценивала продвижения в работе по созданию механизма, однако конкретные сроки начала его функционирования пока в ЕС не называются.

При этом в Вашингтоне ранее заявляли, что не видят особого спроса у бизнесменов в механизме Евросоюза, кроме того, любые транзакции, проводимые через создаваемый механизм, будут также целью санкций США.

Трианонский диалог

Договоренность о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — форума "Трианонский диалог" — была достигнута 29 мая 2017 года в Версале в ходе переговоров президентов России и Франции. Форум стал рамочной диалоговой площадкой для развития отношений по линии как гражданского общества, так и профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

Как рассказал РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков, в ходе нынешнего заседания координационного совета форума одной из тем станет организация встреч молодых лидеров двух стран, представляющих сферы экономки и госуправления.

"В ходе предстоящего заседания его координационного совета российские и французские представители намерены подвести итоги деятельности в 2018 году и утвердить план мероприятий на 2019 году, уделив особое внимание инициативам в сфере образования и просвещения. Одной из тем станет также организация регулярных встреч молодых лидеров России и Франции, представляющих сферу экономики и государственного управления", — сказал российский посол.