ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Лавров обсудит с Ле Дрианом Сирию, Украину и судьбу иранской ядерной сделки

0280
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

ПАРИЖ, 27 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит во вторник Париж и встретится со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. На переговорах министры обсудят ситуацию в Сирии, на Украине, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности, из которого США решили выйти.

Лавров и Ле Дриан также вместе примут участие в заседании координационного совета российско-французского форума гражданских обществ "Трианонский диалог".

Атака на Алеппо

В российском МИД, анонсируя визит, отметили, что на переговорах планируется обмен мнениями по ситуации в Сирии с учетом четырехстороннего саммита (Россия, Турция, Франция и Германия) в Стамбуле, а также на Украине, в Ливии, Йемене, ЦАР и Афганистане. Также министры обсудят перспективы урегулирования конфликта на Украине и сохранения СВПД, будут затронуты и темы судьбы Договора о ракетах средней и меньшей дальности, вопросы укрепления европейской безопасности и подготовка к совету министров стран ОБСЕ.

"Из международных тем приоритетное внимание планируется уделить сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, включая защиту интересов российских и французских компаний от экстерриториального действия антииранских санкций США, и вопросам формирования новых контуров европейской безопасности, в том числе в контексте выхода Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВКС уничтожили все цели в районе, откуда боевики обстреливали Алеппо
Ситуация в Сирии резко обострилась в минувшие выходные. Минобороны России сообщило, что боевики террористических группировок в субботу обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющиеся вещества. На место обстрела прибыли военные химики РФ, которые подтвердили факт заражения местности в Алеппо химическими веществами. Позже российская разведка обнаружила в демилитаризованной зоне провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики наносили удары по Алеппо, самолеты ВКС РФ нанесли удары по позициям террористов.

При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ранее российская сторона обращала внимание на то, что организация "Белые каски" пытается организовать в демилитаризованной зоне вокруг Идлиба провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против местного населения. При атаке боевиков пострадали 73 человека, восемь из них остаются под наблюдением врачей, в том числе двое в тяжелом состоянии.

Город Алеппо в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Специалисты РХБЗ подтвердили факт заражения Алеппо химвеществами
МИД Сирии направил письма по поводу атак генсеку ООН, председателю Совбеза ООН и главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), призвав Совет Безопасности ООН принять меры в отношении тех, кто обстрелял в субботу жилые районы Алеппо снарядами с хлором, и государств, помогающих боевикам в доставке отравляющих веществ для организации инсценировок атак с химоружием. В Москве атаку на Алеппо назвали попыткой подорвать процесс нормализации жизни в Сирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что у Франции нет точных данных об атаке, но Париж осуждает любое применение химоружия. Он также отметил, что обсудит ситуацию в Сирии "не только со странами ЕС, но и различными партнерами в ближайшие дни". Макрон выразил надежду, что информация о возможном применении химоружия в Сирии будет передана ОЗХО.

Примечательно, что атака на Алеппо была совершена буквально через несколько дней после того, как конференция государств-участниц Конвенции одобрила проект бюджета на 2019 год, предусматривающий расширение мандата ОЗХО. В рамках новых полномочий организация получает возможность устанавливать виновных в химатаках. Россия с решением об увеличении бюджета ОЗХО и попытками наделить технический секретариат ОЗХО атрибутивными функциями категорически не согласна.

Военное положение на Украине

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
В Раде жестко раскритиковали Порошенко за введение военного положения
Сильно обострилась ситуация за минувшие выходные и на Украине в связи с инцидентами в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море.

На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Верховная рада в понедельник одобрила указ президента о введении военного положения в десяти областях страны и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. Президент Петр Порошенко заявлял, что введение военного положения в стране не значит, что Киев будет проводить наступательные операции, и оно не скажется на положении в Донбассе. В Москве, однако, сильно сомневаются, что введение военного положения не окажет влияния на ситуацию в Донбассе.

В целом поведение ВМС Украины в Керченском проливе Москва расценила как провокацию, направленную на создание предлога для наращивания санкций против России, а также для отвлечения внимания от внутриполитических проблем на Украине. РФ пообещала жестко пресекать любые посягательства на ее суверенитет и безопасность.

Механизм расчетов с Ираном

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Расчеты ЕС и Ирана в обход санкций нанесут удар по доллару, заявили в ГД
Франция наряду со своими европейскими партнерами принимает участие в создании специального расчетного механизма для продолжения экономического сотрудничества с Ираном, несмотря на выход США из иранской ядерной сделки и восстановление санкций против исламской республики. В конце ноября замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил о "новых инициативах" в работе над финансовым механизмом Евросоюза для расчетов с Тегераном в обход санкций США.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини ранее также позитивно оценивала продвижения в работе по созданию механизма, однако конкретные сроки начала его функционирования пока в ЕС не называются.

При этом в Вашингтоне ранее заявляли, что не видят особого спроса у бизнесменов в механизме Евросоюза, кроме того, любые транзакции, проводимые через создаваемый механизм, будут также целью санкций США.

Трианонский диалог

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путин и Макрон оценили работу "Трианонского диалога" по телефону
Договоренность о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — форума "Трианонский диалог" — была достигнута 29 мая 2017 года в Версале в ходе переговоров президентов России и Франции. Форум стал рамочной диалоговой площадкой для развития отношений по линии как гражданского общества, так и профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

Как рассказал РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков, в ходе нынешнего заседания координационного совета форума одной из тем станет организация встреч молодых лидеров двух стран, представляющих сферы экономки и госуправления.

"В ходе предстоящего заседания его координационного совета российские и французские представители намерены подвести итоги деятельности в 2018 году и утвердить план мероприятий на 2019 году, уделив особое внимание инициативам в сфере образования и просвещения. Одной из тем станет также организация регулярных встреч молодых лидеров России и Франции, представляющих сферу экономики и государственного управления", — сказал российский посол.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена