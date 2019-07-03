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РИА Новости

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Вчера, 15:36
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CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
CC0 / U.S. Army /
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
После распада СССР практическое выполнение договора, помимо России и США, осуществляли Белоруссия, Казахстан и Украина.
В соответствии с договором, стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности. Помимо этого, стороны в течение трех лет обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.
К 1991 году ликвидации подлежали советские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) типа "Пионер", Р-12, Р-14 (по классификации США и НАТО соответственно SS-20, SS-4 и SS-5), крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) РК-55 (SSC-Х-4 Slingshot), а также баллистические ракеты меньшей дальности – ОТР-22 (SS-12M Scaleboord) и ОТР-23 "Ока" (S-23 Spider).
В США предусматривалось ликвидировать БРСД "Першинг-2" (Pershing-2), КРНБ BGM-109G, а также ракеты меньшей дальности (РМД) "Першинг-1А" (Pershing-1A).
В мае 1991 договор был выполнен полностью. Советская сторона ликвидировала 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859.
Ликвидация советских ракет осуществлялась методом подрыва (полное уничтожение ракет-носителей), при этом 72 БРСД "Пионер" были ликвидированы методом пуска с полевых позиций. Ликвидация американских ракет "Першинг" проводилась методом прожига с сохранением отсеков системы управления, которые были использованы при производстве ракет-мишеней средней дальности.
Были ликвидированы технологическая оснастка для производства ракет, а также оперативные базы и места обучения специалистов (всего 117 советских объектов и 32 – американских).
В целях контроля за выполнением Договора до 30 мая 2001 года сторонами осуществлялись инспекции на местах, в том числе на постоянной основе на проходных пунктах объектов по производству – Воткинского машиностроительного завода (Удмуртия) и завода "Геркулес" в городе Магна (штат Юта, США).
Вопросы выполнения договорных обязательств, согласования мер повышения жизнеспособности и эффективности Договора рассматривались в Специальной контрольной комиссии (СКК). К октябрю 2003 года состоялось 29 сессий СКК. После этого комиссия длительное время не созывалась, поскольку к тому времени Россия и США завершили выполнение мероприятий, требовавших наблюдения по Договору.
12 октября 2007 года на встрече с министрами иностранных дел и обороны России и США президент РФ Владимир Путин выдвинул идею о придании обязательствам по Договору о РСМД глобального характера. Американская сторона поддержала это предложение.
25 октября 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН было распространено совместное российско-американское заявление по Договору о РСМД. В нем, в частности, содержался призыв ко всем заинтересованным странам обсудить возможность придания глобального характера обязательствам по ДРСМД путем отказа от баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью 500-5500 километров.
На пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве 12 февраля 2008 года глава МИД РФ Сергей Лавров предложил приступить к совместному поиску оптимальных путей продвижения этой инициативы. Он также внес на экспертное обсуждение проект Основных элементов международно-правовой договоренности о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (наземного базирования), открытой для широкого международного присоединения. Несмотря на усилия России, дальнейшего практического развития данная инициатива не получила.
С 2013 года США стали выдвигать России претензии в нарушении Договора о РСМД. Американская сторона утверждает, что принятая на вооружение российская крылатая ракета наземного базирования (КРНБ) 9М729 имеет запрещенную по Договору дальность в диапазоне 500-5500 километров. Российская сторона это опровергает. Несмотря на настойчивые призывы РФ, США отказывались конкретизировать обстоятельства, легшие в основу их претензий.
Российская сторона также имеет претензии к США в контексте выполнения ими Договора о РСМД. Они заключаются в следующем:
- неправомерный односторонний вывод из-под охвата ДРСМД ударных беспилотных летательных аппаратов соответствующей дальности, полностью подпадающих под содержащееся в Договоре определение термина "крылатая ракета наземного базирования";
- поддержание технологического потенциала в сфере ракет средней и меньшей дальности наземного базирования путем его отработки на широком спектре ракет-мишеней в ходе испытаний, заявляемых как противоракетные;
- наземное развертывание на европейских объектах глобальной ПРО США в составе комплексов "Иджис Эшор" (Aegis Ashore) универсальных ПУ Мk-41, которые могут применяться для пусков крылатых ракет средней дальности "Томагавк" (Tomahawk) и других ударных ракетных средств.
Озабоченности сторон являлись предметом экспертных консультаций в двустороннем формате. 15-16 ноября 2016 года в Женеве (Швейцария) была созвана сессия Специальной контрольной комиссии (СКК) по договору о РСМД, не собиравшаяся до этого 13 лет. Еще одна сессия СКК состоялась 12-14 декабря 2017 года. Однако ни по одному из проблемных вопросов прогресса не было достигнуто.
Договор о РСМД является бессрочным, однако каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости своего выхода.
В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО.
20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
15 января 2019 года в Женеве прошли российско-американские консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Во время встречи США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8). Россия, в свою очередь, заявила США о готовности пойти на транспарентность в отношении ракеты 9М729, но в ответ Вашингтон должен принять во внимание озабоченности РФ. Замглавы российского МИД Рябков сообщил, что Россия предложила США новую встречу по обсуждению ДРСМД, но американцы не подтвердили готовность в ней участвовать.
1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео одновременно заявили, что со 2 февраля США приостанавливают участие в договоре, а через полгода окончательно из него выйдут.
Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Путин отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом он добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
4 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Отмечается, что Россия приостановит выполнение договора до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его действия.
30 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как следует из текста документа, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
13 июня документ был поддержан профильным комитетом Госдумы. Ранее законопроект о приостановлении ДРСМД был поддержан двумя комитетами-соисполнителями – по безопасности и обороне.
18 июня Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 26 июня Совет Федерации одобрил этот закон.
3 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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