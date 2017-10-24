Штайнмайер призвал не ставить под удар договор о РСМД и сохранить его

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал не ставить под удар Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) между Россией и США, а также заявил об ответственности всех ядерных держав сохранить его в действии.
"Мы свидетели исторической вехи, и как глава неядерного государства я выступаю за то, чтобы мы не ставили под удар договор о РСМД — важное достижение политики в области разоружения эпохи, предшествовавшей 1989–90 годам", — сказал Штайнмайер в интервью газете "Коммерсант".
Он добавил, что "ответственность за это лежит на плечах всех ядерных держав". "Они обязаны перед мировым сообществом сохранить договор о РСМД. Они должны позаботиться о том, чтобы мы не оказались втянутыми в спираль наращивания ядерных потенциалов", — подчеркнул президент ФРГ.
По словам Штайнмайера, в настоящий момент существует множество ядерных вызовов, среди которых, прежде всего, КНДР, но подобные угрозы сейчас решаются путем дипломатических усилий. Примером таких усилий, по мнению президента ФРГ, является договоренность с Ираном по ядерной программе Тегерана.
По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.