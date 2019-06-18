Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.

Тридцатого мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Владимир Путин. Документ поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.

Президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора, "если ситуация изменится и США вернутся к исполнению своих обязательств", подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Совете Федерации РИА Новости сообщили, что сенаторы планируют рассмотреть законопроект на заседании 26 июня и поддержать его.

"Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД", — заявил агентству член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.

Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.