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РИА Новости

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Тридцатого мая этот законопроект на рассмотрение в Госдуму внес Владимир Путин. Документ поддержали профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.
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Президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора, "если ситуация изменится и США вернутся к исполнению своих обязательств", подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Совете Федерации РИА Новости сообщили, что сенаторы планируют рассмотреть законопроект на заседании 26 июня и поддержать его.

"Ситуация всем давно известная и понятная, решение принимается в ответ на фактический выход США из ДРСМД", — заявил агентству член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
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Рябков назвал условие возвращения России к ДРСМД
В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.
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Госдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Американцы не когда не выполняли не одного договора.Им нужны эти договорённости что бы государства разоружались в одностороннем порядке.
18 июня, 13:31
sstry1967
103000288
"При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила." - Как это не предоставила. Ещё как предоставила. Это разработка и испытание Россией крылатой ракеты наземного базирования 9М729, более известной под названием "Искандер-К". Не смотря на заявленные 500 км., эта ракета, в нарушение Договора, обладает дальностью действия свыше 1000 км. (до 2000 км.).
18 июня, 13:58
yoram
121000263
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