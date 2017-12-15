Спецкомиссия по ДРСМД считает, что договор важен для безопасности мира

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Специальная контрольная комиссия по договору между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (договор о РСМД) считает, что договор продолжает играть важную роль в системе международной безопасности, говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно сообщению, 12-14 декабря в Женеве состоялась 31-я сессия специальной контрольной комиссии по ДРСМД. В ней приняли участие делегации РФ, Белоруссии, Казахстана, США и Украины, которые обсудили вопросы, относящиеся к выполнению принятых по договору обязательств.

"В связи с 30-летием подписания договора о РСМД делегации выразили мнение, что договор продолжает играть важную роль в существующей системе международной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения, и что они будут работать над его сохранением и укреплением", — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор. США предлагали России "вернуться к соблюдению" договора, Россия отвергала обвинения и в свою очередь предлагала США соблюдать договор о РСМД. Договор подписан СССР и США, он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.

Президент России Владимир Путин в четверг на ежегодной пресс-конференции заявил, что США фактически вышли из ДРСМД. При этом он напомнил, что Россия не выходила из основополагающих договоров, которые являлись краеугольным камнем международной безопасности, в том числе договоров по противоракетной обороне, в то время как США вышли из него в одностороннем порядке.

В МИД РФ заявляли, что в Москве серьезно озабочены использованием США неаргументированных данных по договору как предлога для кампании о возможных ответных мерах против России. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров отмечал, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Министр также подчеркивал, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами.