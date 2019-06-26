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РИА Новости

Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД

10:58
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Спикер палаты Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия вынуждена пойти на это в ответ на аналогичный шаг США.
Теперь документ поступает на подпись Владимиру Путину, который выступил его инициатором.
Президенту предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
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В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.
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Выход США из договора о РСМДСовет Федерации РФСШАВ мире
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