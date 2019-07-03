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РИА Новости

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Вчера, 15:00
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРазвёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году.
Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко после заседания Совета Россия-НАТО. 20 апреля 2016
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Грушко о ДРСМД: невозможно сохранить то, чего не существует
В октябре 2018-го Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не предоставила.
Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленное ограничение.
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.
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РоссияБезопасностьВыход США из договора о РСМДПолитикаВладимир Путин
Популярные комментарии
Сами за это бегали голосовать в 90-е годы. Снявши голову, по волосам не плачут.
3 июля, 15:30
vvab6
6120449
Если завтра война, если враг нападет Если темная сила нагрянет,- Как один человек, весь советский народ За любимую Родину встанет.
3 июля, 15:14
vvab6
14120010
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